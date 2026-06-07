Corpus 2026
L'Ajuntament de Berga estudiarà incorporar avisos per megafonia pels Tirabols de dissabte
La mesura podria servir per minimitzar incidents com els d'anit, amb dues aturades per caigudes, en un dels actes més massificats de la festa
El Passacarrers de dissabte va recórrer les places tradicionals de Berga i els punts escollits per les parelles administradores, escapant de la pluja i despertant els primers sentiments d'enyorança per la recta final de la Patum. La jornada sol ser la quina més visitants d'arreu rep la ciutat per gaudir de la festa, fent que l'afluència sigui, en algun punt, conflictiva. És per aquest motiu que l'Ajuntament de Berga estudiarà, de cara l'any vinent, incorporar avisos per megafonia previs a l'arrencada dels Tirabols de la plaça de Sant Pere, que ahir van patir un parell d'incidents per caigudes.
"Amb el Manel —el cap de la Policia Local— vam estar valorant i potser ens farà falta megafonia pels Tirabols de dissabte", ha dit l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, en la valoració d'aquest migdia sobre la jornada d'ahir, detallant que "potser anirem per aquí, per intentar explicar alguna instrucció en cas que la cosa no vagi fluida". El batlle ha compartit que, en el moment dels Tirabols, "hi havia 5.800 i escaig mòbils connectats, que són molts", que sumats a la gent que hi havia als concerts de Barraques i altres eixos de la ciutat, van resultar en "un dia molt participat en la ciutat de Berga". Una jornada, ha indicat Sànchez, "massificada, però amb bon ambient".
De fet, hi va haver un parell d'ensurts que van obligar a aturar en dues ocasions els Tirabols de Sant Pere, primer per una caiguda a la zona on s'atura la Guita Grossa, i després sota el balcó del Tabal. En cada cas, el salt es va aturar per permetre evacuar la persona afectada i reprendre l'activitat. En tot cas, l'alcalde diu que es va optar per "no fer gaires Tirabols i que la cosa evolucionés bé", com va acabar sent.
En acabar els Tirabols, com que encara era d'hora, alguns dels patumaires van optar per acabar de rematar la nit a la plaça Cim d'Estela, on els dos últims dies s'hi han desplegat les Barraques de Patum - Josep Maria Isanta. Segons el regidor de Joventut, Isaac Santiago, "els dos dies han gaudit d'un gran èxit de participació", destacant l'increment de públic en el concert de tarda de divendres. A més, com que la pluja no va fer acte de presència, el programa va avançar segons el previst. "Va ser una gran festa", ha remarcat el regidor.
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