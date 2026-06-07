Corpus 2026
La Patum de Lluïment remarca la bonança de l'edició d'enguany
L'última jornada de les festes de Corpus es viuen amb la "dicotomia" entre la satisfacció i la tristesa, però mantenint l'ànim patumaire
Una Patum de Lluïment rodona. Aquest és el balanç sintètic del darrer acte en la franja de dia de les festes de Corpus de Berga, que mesclen en l'ambient assolellat d'aquest diumenge la felicitat, amb pinzellades de melancolia. "Avui, tot patumaire i tota persona de Berga, està amb aquella dicotomia de, per un cantó, satisfet per la Patum viscuda fins ara, i trist perquè ja només ens queden uns quants salts", ha valorat l'alcalde, Ivan Sànchez, una estona abans que acabés l'ofici i arrenquessin els salts a plaça.
La realitat de Lluïment és molt diferent de la del vespre. Una de les diferències té a veure amb l'aspecte de la plaça a l'hora de començar. I és que, mentre que amb la Completa, la gent s'hi concentra des d'una bona estona abans, la franja diürna costa més que d'omplir: el cansament de la nit anterior i el sol, hi tenen a veure. Però, més enllà de les qüestions conceptuals, Lluïment es distingeix també per la cerimoniositat que l'envolta.
Però els patumaires han respost a la crida, i han acabat acudint a la plaça per sumar-se a la penúltima entrega de l'any. La sortida de les autoritats des de l'Església de Santa Eulàlia i fins a l'Ajuntament de Berga ha servit de pròleg, en un primer capítol, com sempre, a càrrec de la comparsa de Turcs i Cavallets. Les Maces han fet el seu salt més solemne i precís juntament amb els Àngels, i les Guites han donat continuïtat al foc, novament avituallades com a administradores.
Ha estat en aquest salt que s'ha viscut una de les imatges del matí, amb la tradicional crema del paraigua a la zona de la barana, recordatori inclòs. "Ànims Lluís", deia un escrit imprès en un paper enganxat, i que portava el Marc, un amic de la família. Es tracta d'una nota per enviar-li escalf i força a la persona que sol protagonitzar aquesta crema, que ha estat operat i està en procés de recuperació.
El silenci s'ha apoderat de la plaça a la sortida d'una Àliga. La temperatura ha anat pujant en, possiblement, la jornada més calorosa d'aquest Corpus. Per això, entre salt i salt, els vanos patrocinats feien acte de presència. Els Nans Vells també han dedicat el seu salt, musicat amb els Nans Vells primitius, a Marc López Santacreu, marcant un altre moment emotiu aquesta Patum. La traca final ha estat amb salts i gaudi compartit, a càrrec dels Gegants i els Nans Nous, i la cirereta dels Tirabols.
La Patum mira ja a la darrera entrega d'aquest vespre, amb l'esperança que sigui una edició memorable. "Espero que els últims salts siguin com els que hem fet fins ara, sense pluja. Si és així, ja em dono per satisfet", deia Sànchez, afegint que "em conformo perquè vagi com han anat la resta de dies en l'àmbit de seguretat, de participació i d'ambient".
La Patum Completa d'aquest Diumenge de Corpus començarà a les 21.30 hores. Entre les autoritats convidades a assistir-hi hi ha la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
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