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Quatre vehicles implicats en un accident a la C-16 a Guardiola de Berguedà

El SEM ha atès els implicats, que han resultat il·lesos, en un xoc múltiple amb dos dotacions dels Bombers

La C-16 al seu pas per Guardiola de Berguedà

La C-16 al seu pas per Guardiola de Berguedà / GOOGLE MAPS

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Núria León

Núria León

Un accident amb quatre vehicles implicats ha tingut lloc aquest vespre, cap a les 21.22 h, a la carretera C-16 a l’altura de Guardiola de Berguedà.

Dues dotacions dels Bombers han treballat en l’incident, mentre que el SEM ha atès les persones implicades, que han resultat il·leses i han pogut sortir dels vehicles pels seus propis mitjans.

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