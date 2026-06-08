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El cap de setmana de Patum acaba amb més de 300 assistits per la Creu Roja

Les cremades de 1er grau el diumenge van ser les assistències més nombroses

Les cremades de 1r grau van ser ls atencions més habituals dels diumenge de Patum

Les cremades de 1r grau van ser ls atencions més habituals dels diumenge de Patum / Oscar Bayona / RG7

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Eduard Font Badia

Manresa

El cap de setmana de Patum va acabar amb 305 assistències de la Creu Roja, la gran majoria, 57, cremades de primer grau el diumenge. Aquest dia, amb els darrers salts de Patum completa, va ser el que va registrar més assistències a l'hospital mòbil, amb 158, 2 persones van ser evacuades a l'Hospital de Berga i altres 16 van ser ateses pel carrer. Diumenge, a banda de les cremades de 1r grau, les de 2n, amb 29 ferits, i les contusions, amb 26, van ser les incidències més habituals.

En tot el cap de setmana, entre dissabte i diumenge, es van atendre 33 persones a l'Hospital de Berga. En la majoria de casos per contusions o esquinços. Cal destacar que, encara que n'hi va haver, les atencions per intoxicacions etíliques o per droga van ser poc nombroses, i menys diumenge (2 a l'Hospital i 1 a l'Hospital de campanya) que dissabte (1 a l'Hospital i 6 a l'Hospital de campanya).

En l'àmbit policial, durant el cap de setmana entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Local, es van fer 6 denúncies administratives D-10 per tinença de drogues, i una denúncia per infracció a l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana (per orinar a la via pública).

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En aquest sentit, l'actuació policial més destacada va ser la identificació per part de la Policia Local de Berga d'una persona acusada d'haver atemptat contra el patrimoni patumaire, en el decurs del Passacarrer de dissabte. Se l'acusa de tirar sis ous contra la Geganta, i un parell d'ous a la Guita i els músics. Els fets van tenir lloc en la pujada des de la plaça de Sant Joan a la de Sant Pere.

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