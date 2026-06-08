Ensurt a Berga amb un autobús que s'ha encès
El motor del vehicle ha començat a treure fum i s'ha hagut de desallotjar el passatge
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Manresa
Ensurt a Berga aquesta tarda quan el motor d'un autobús ha començat a fumejar a la parada del passeig de la Pau. S'ha avisat ràpidament els Bombers i s'ha desallotjat el passatge.
Ha estat prop de les 6 de la tarda, amb un autobús que venia de Barcelona. El motor ha començat a fumejar, i a donar mostres d'incendiar-se, i han hagut d'intervenir els Bombers. Finalment, el vehicle no s'ha encès i ningú ha pres mal. Els Bombers han pogut desconnectar la bateria i tot ha quedat en un ensurt.
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