Equipaments culturals
L'Arxiu Comarcal del Berguedà es traslladarà a l'edifici de l'Escac i l'Ateneu
La consellera Sònia Hernández aprofita la seva visita a Berga per gaudir de la Patum Completa per anunciar l'aportació de 310.000 euros per finançar el projecte bàsic i l'executiu
L'Arxiu Comarcal del Berguedà canviarà de seu. Concretament, es vol traslladar a l'edifici de l'Ateneu i l'Escac, situat entre les places de Sant Pere i Doctor Saló, que s'haurà de rehabilitar de dalt a baix. Per fer-ho possible, la Generalitat de Catalunya destinarà 310.000 euros per finançar la redacció del projecte bàsic i l'executiu.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha fet l'anunci aprofitant la seva visita a Berga, on ha gaudit de la Patum Completa d'aquest diumenge. "Un dels arxius comarcals del país que estan en la planificació per a la seva renovació, perquè necessita posar-se al dia, és l'Arxiu Comarcal del Berguedà", ha precisat la consellera, assenyalant que "l'Ajuntament ja ha posat sobre la taula un nou edifici on poder-lo fer", i serà gràcies a uns "pressupostos expansius" que l'administració catalana destinarà 310.000 euros per tirar endavant la redacció dels plecs, mitjançant una subvenció nominativa.
"Estem molt contents, perquè aquests edificis quedaran rehabilitats i amb un ús cultural", ha dit per la seva banda l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, qui ha confirmat que l'espai que ocuparan serà el de l'Escac i l'Ateneu. "És una de les demandes històriques de la ciutat i que fa dècades que és sobre la taula", ha recordat el batlle, tot precisant que aquest immoble "es va comprar imaginant el futur museu de la Patum". Una opció que no queda del tot descartada, tenint en compte que "hi haurà una sala prou gran com per poder encabir la Patum, i també per poder fer actes culturals, conferències, etcètera".
Tenint en compte aquesta aportació, a més dels 200.000 euros per finançar la Patum, Sànchez ha volgut expressar l'agraïment del consistori amb el Govern de la Generalitat. Cal tenir present que Hernández també ha fet públic que el departament promourà la declaració com a Bé Cultural d'Interès Nacional el Llibre dels administradors i caps de colla de la Patum, i s'ha compromès a estudiar que la Patum pugui ser distingida amb la Creu de Sant Jordi, com s'ha posat sobre la taula aquest Corpus.
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