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Corpus 2026

Mocadors, barrets i nous records tornen al calaix

Els diferents saltadors han fet mostra de la seva millor traça, amb una tristor inevitable compartida pel conjunt d'assistents

Totes les imatges de la Patum Completa de diumenge

Totes les imatges de la Patum Completa de diumenge

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Totes les imatges de la Patum Completa de diumenge / Oscar Bayona / Oscar Byona

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Lídia López

Lídia López

Berga

Els berguedans i berguedanes viuran el dilluns com un dels dies més tristos de l'any. La Patum està a punt de posat punt final a sis dies frenètics, i la rutina es tornarà a obrir pas amb les emocions encara a flor de pell. La cloenda està sent en una Patum Completa, participada i emotiva com habitualment, que tot just ha viscut el primer salt de Plens de la nit.

El desenvolupament de la festa aquest diumenge no ha tingut res a veure amb el de Dijous de Corpus, quan la pluja va complicar les primeres hores. Els primers salts d'aquesta última Patum Completa s'han pogut celebrar sense gaire més inconvenients que les dificultats puntuals per fer forat a les comparses. També hi ha hagut molts menys càntics i crits que la del primer dia.

Els diferents saltadors han fet mostra de la seva millor traça, amb una entrega pròpia de tots els patumaires. També una tristor inevitable, conscient de viure els darrers passos de la festa aquest 2026. I la sensació és compartida pel conjunt d'assistents, alguns dels quals s'acomiaden ja amb el primer salt de Plens de la festa predilecta de la ciutat, perquè les obligacions laborals els hi obliguen.

Fet i fet, els berguedans i berguedanes han tornat a demostrar el seu compromís amb la Patum, en una edició que passarà a la història per anècdotes, persones i vivències, com la del nou Porrer Infantil, els clams d'una plaça «sobirana», la pluja de dijous o la insistència respecte de la seguretat per part del consistori.

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