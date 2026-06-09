Política
BeGI proposarà al ple la supressió de les assignacions econòmiques als grups municipals
Judit Vinyes defensarà una moció per plantejar que les formacions deixin de percebre aquesta dotació perquè "estaria molt més ben invertida per la ciutat"
Berga Grup Independent (BeGI) defensarà dijous, en el decurs del ple ordinari de juny a l'Ajuntament de Berga, una moció que proposa eliminar les assignacions econòmiques destinades als grups municipals. Segons la portaveu, Judit Vinyes, la formació entén que es tracta d'una xifra que "estaria molt més ben invertida per la ciutat", i que es pot suprimir atès que és una facultat del plenari i no d'obligat compliment definir-les.
Les retribucions es van aprovar en el decurs del Ple de cartipàs, celebrat el juliol de 2023, com a eina per definir les responsabilitats de l'equip de govern, les àrees de treball i el conjunt d'òrgans col·legiats, a més de les retribucions dels càrrecs electes, tant al govern com a l'oposició. Tal com recull el text de la moció, l'acord es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups, excepte el de Junts, que es va abstenir. En aquest sentit, Vinyes apunta, en declaracions a aquest mitjà, que amb el pas del temps han comprovat que la inversió és considerable, i per això plantegen esmenar-ho.
En concret, aquesta assignació mensual suma 250 euros per a cadascun dels grups municipals que conformen el consistori, als quals se suma un component variable de 50 euros per cada regidor o regidora que l'integren. D'aquesta manera, els grups ingressen entre 550 euros en el cas de la CUP, el més nombrós del plenari amb sis representants, als 300 que ara rep BeGI, que només en té un. Entremig, s'hi situen els 450 euros per Junts (quatre regidors), els 400 del PSC (tres regidors) i els 350 d'ERC (dos regidors). Per tant, en el que va de mandat, s'han destinat més de 70.000 euros que, tal com exposa Vinyes, "van directament al número de compte del partit".
La portaveu de BeGI recalca que la moció es refereix únicament a la dotació dirigida a les formacions, deixant de banda les retribucions que perceben els regidors i regidores per al compliment de les seves obligacions, com l'assistència a les sessions plenàries, les comissions o la junta de portaveus. "Implica dedicació i temps de la nostra vida", valora.
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