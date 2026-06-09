Els pobles afectats per la riuada del dijous de Corpus es plantegen demanar la declaració d'emergència
A falta de dades fiables, les reparacions costaran molts milers d'euros per un aiguat que va desbordar la riera de Merlès "com mai s'havia vist"
Els pobles afectats per la riuada del dijous passat han començat el procés per a veure qui els pot ajudar a refer els desperfectes causats per l'aigua. Dilluns es van reunir amb el Consell Comarcal del Berguedà i demà és previst que es mantingui una reunió telemàtica amb la Diputació de Barcelona.
Mentre molts patien pels primers salts de Patum, la forta pluja va fer baixar com mai les rieres del Berguedà, especialment la riera de Merlès. L'aigua, al seu pas, se'n va endur ponts, senyalitzacions i arbres, complicant de manera important les comunicacions a les poblacions afectades, com Santa Maria de Merlès, Sagàs, o Puig-Reig, on desemboca. La majoria són poblacions petites, que no tenen infraestructura tècnica ni administrativa per fer front a les reparacions, i per això han buscat unir-se per a trobar-hi solució.
Els pobles afectats van des de Les Lloses, al Ripollès, a la majoria pels quals passa la riera, com Castell de l'Areny, Sant Jaume de Frontanyà, Vilada, Borredà, la Quar, Santa Maria de Merlès, Sagàs, La Nou (encara que va ser per una altra vessant) Puig-Reig i Lluça, al Lluçanès. I també Sallent, l'únic al Bages, que hauria patit els efectes de l'aiguat acumulat. Segons Moisès Masanas, president del Consell Comarcal del Berguedà, "estem fent valoracions. Per netejar la llera, Merlès i Puig-Reig tenen afectacions importants. En general, se'n va endur ponts, palanques i passeres, i arbres i horts a tot arreu". Masanas diu que des del Consell Comarcal "coordinarem tota la feina per ajudar els ajuntaments. Estem en contacte amb la Delegació del Govern a la Catalunya Central, amb l'ACA, que ha de fer una valoració de la llera i amb la Diputació de Barcelona, per fer accions amb recursos d'emergència". La majoria d'ajuntaments estudien "declarar l'emergència a aquests espais per a poder facilitar la part administrativa", però declarar la zona catastròfica s'escapa dels seus àmbits.
Moisès Masanas diu que "ningú recorda un aiguat així, ni els més vells de la zona. De fet, a falta de les dades de l'ACA, pensem que va superar els 500 anys d'avinguda. Pensa que ponts centenaris, com el de Sant Martí a Merlès, que havien aguantat segles, aquest cop han tingut afectació". Per sort, diu el president del Consell Comarcal, hi havia "poc trànsit a aquella hora, però alguns trams de Prats a Borredà, al cobert de Puigcercós, la carretera va quedar anegada. Si hagués agafat algun vehicle, hauríem tingut greus problemes".
Santa Maria de Merlès
En aquesta població, l'aigua que baixava per la riera se'n va endur un pont i en va afectar un altre. Un dels ponts va pràcticament desaparèixer, i l'altre, el més antic, el pont medieval de Sant Martí, ha vist com se li trencava una part de la punta. A més a més, la caiguda de diversos arbres va dificultar durant hores l'accés a algunes masies. L'alcaldessa, Sara Costa, deia que "jo soc jove, però el meu pare, per exemple, diu que no recorda una riuada així". Ara caldrà "fer valoració de danys a infraestructures i engegar els tràmits per veure quina administració ens pot ajudar a arreglar-ho". Com a mínim, la part bona és que "ningú no va prendre mal".
Puig-Reig
La riera de Merlès desemboca a Puig-Reig. Aquí l'aigua també va fer mal: se'n va endur la barana del pont del Molí del Vilaró, una part del paviment del pont dels Canals i la passarel·la que travessava la riera a la seva desembocadura al Llobregat, al camí de les Colònies entre Cal Riera i l'Ametlla. Des de l'Ajuntament no tenen encara quantificat els danys, però "només la barana del pont ja sabem que val 22.000 euros, imagina't la resta", deia Eva Serra, alcaldessa. Camins fets malbé, senyalitzacions, i molts arbres i horts també van rebre. "Ara hem de veure qui ens pot ajudar, perquè sols no podrem solucionar-ho. Veure quina és la millor fórmula".
Sallent
Sallent és l'única població del Bages que va resultar seriosament afectada per l'aiguat. Més enllà del rescat de gent que va haver de ser treta del cotxe endut per la crescuda del riu, la població també va veure afectades diferents zones. Segons l'alcalde, Oriol Ribalta, "ara cal asseure's i estudiar què va fallar, si va ser una causa natural, o algun error al pantà". Ho diu en referència al fet que aquella nit, el pantà de la Baells va desguassar, va obrir comportes. Encara que molt probablement l'aiguat vingui de l'acumulació d'aigua de la riera de Merlès, que no va controlada ni laminada, i d'altres vessants, "no volem descartar res". Són conscients que el material que hi havia emmagatzemat a l'antic escorxador, per exemple, "es dona per perdut perquè és zona inundable, però el mur mateix que va caure ja és un dany prou important". També es va perdre roba i material de l'ADF o de la Fumera. I a més a més, "tots els horts de Sant Antoni, de Cabrianes... es va perdre molt".
Agència Catalana de l'Aigua
Consultada per aquest diari sobre els efectes de l'aigua i sobre la seva possible relació amb una obertura de comportes al pantà de la Baells el dijous de Corpus, l'ACA diu que arran de les pluges del passat dijous, "la crescuda màxima del cabal del riu Llobregat en la seva conca mitja no va ser provocada pels alliberaments d'aigua des de la presa de la Baells".
Segons les seves dades, el pic màxim de cabal assolit a l'estació d'aforament de Balsareny va ser de 475 m³/s i es va produir a les 2:15 del dia 5. El desembassament màxim de la Baells (97 m³s) es va iniciar a partir de les 0:30 del mateix dia 5. Cal tenir en compte, però, que l'aigua triga entre 5 i 6 hores en circular des de l'embassament fins a Balsareny. La crescuda màxima que es va assolir en el tram mitjà del riu es va generar a partir de les aportacions de trams fluvials situats aigua avall de l'embassament, especialment per la riera de Merlès.
Sense l’actuació de reducció de cabals generada per l’embassament de la Baells, el cabal circulant registrat a Balsareny (475 m³/s) hauria estat més del doble del que va passar (800 m³/s).
Pel que fa als avisos, en tot moment es va informar a través del CECAT dels increments de cabal en el riu i de les maniobres dutes a terme. Precisament el CECAT va informar de l'inici de les maniobres a la Baells al voltant de les 21 hores, segons acaba dient el comunicat de l'ACA.
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