Necrològica
Mor Josep Solà, empresari gironellenc molt implicat a Cal Bassacs
El comiat serà a l'Església Parroquial de la colònia, el 10 de juny a la tarda
Regió7
Ha mort, als 64 anys d'edat, Josep Solà Ballús, empresari gironellenc del sector de la construcció. Fill de Cal Bassacs, estava molt vinculat a la colònia i al seu teixit associatiu. El comiat serà demà, 10 de juny, a l'Església Parroquial de Cal Bassacs.
Juntament amb el seu germà, es van fer càrrec d'una empresa constructora dedicada a diferents àmbits del sector, i també amb trajectòria en la branca del manteniment de turbines i salts d'aigua. Jubilat des de fa un parell d'anys, la companyia s'havia traspassat a un altre accionariat que ha mantingut la plantilla. El seu germà i soci va morir amb anterioritat, víctima d'un accident.
Des del punt de vista social, destacava per ser una persona molt arrelada a Cal Bassacs, on residia i d'on és tota la seva família. Va ser un dels impulsors de la commemoració de la festivitat de Sant Antoni de Pàdua, patró dels paletes i dels treballadors de la construcció, que se celebra cada 13 de juny a la capella de Sant Antoni. També se'l recorda per implicar-se en diferents iniciatives del nucli, com la restauració de l'església. En definitiva, era algú molt apreciat, tant a Cal Bassacs com al conjunt de Gironella.
La cerimònia de comiat serà demà, en la celebració de la paraula, a partir de les 17.00 hores.
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