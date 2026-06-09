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Només 36 persones de 1600 van donar positiu en els controls d'alcohol i drogues dels Mossos per Patum

Els Mossos diuen que s'han complert els objectius al no haver hagut cap accident greu amb conductors que provenien de la festa

Control d'alcohol i drogues a la rotonda d'Olvan el dijous de Patum

Control d'alcohol i drogues a la rotonda d'Olvan el dijous de Patum / Oscar Bayona / RG7

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Eduard Font Badia

Olvan

Els Mossos d'Esquadra fan una valoració molt positiva del dispositiu de control de trànsit que s'ha muntat aquest any per Patum. Al llarg dels cinc dies de festa, els agents han realitzat 1600 proves d'alcohol o de drogues, amb un total de 36 persones que han donat positiu. Aquesta xifra representa el 2,23% de les proves realitzades.

Es tracta d'una xifra molt baixa, però l'important, segons el cap de l’Àrea Regional de Trànsit Central, l’inspector Gerard Garcia, és que "s'han complert els objectius perquè no hi ha hagut cap accident greu amb conductors que provenien de la festivitat de la Patum de Berga".

Les 36 persones que han donat positiu, la majoria han estat denunciades en l'àmbit administratiu, cosa que significa que han sobrepassat el límit permès, però sense arribar a nivells penals. Són el 975 de les denúncies, ja que, de fet, només una persona va ser investigada per anar sota la influència de begudes alcohòliques amb una taxa d'alcoholèmia penal. 29 dels positius corresponen a alcoholèmies i 7 dels positius són en controls de drogues.

Aquestes xifres són inferiors a les de l'any passat, quan es van denunciar 51 conductors després de les proves efectuades. D'aquests, 49 van ser sancionats per via administrativa i només dos van acabar denunciats penalment. 

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El dispositiu de trànsit s'ha desenvolupat sense incidències destacables, durant els cinc dies on estava previst realitzar els controls de drogo alcoholèmia, i segons els Mossos, "s'ha constatat l'alt grau de conscienciació entre els conductors, ja que s'aturaven molts vehicles on els conductors eren els pares que anaven a buscar als fills o bé vehicles, que tot i que els ocupants havien consumit alcohol el conductor donava negatiu", en paraules de l'inspector Garcia.

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