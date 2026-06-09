"El rescat de les cent donzelles" torna a escena amb una versió actualitzada que pica l'ullet a la primera representació
La funció serà el 18 de juliol i implicarà més de 150 persones entre intèrprets i producció, en un equip humà i direcció dramatúrgica a càrrec de Laura Corominas
Bagà treu del calaix El rescat de les cent donzelles, una representació teatral popular i amb molta tradició que narra l'alliberament de les cent joves que havien de ser lliurades com a tribut als sarraïns. La funció torna a escena nou anys després que s'interpretés per darrera vegada, a través de l'encàrrec per part de l'Ajuntament de Bagà a la dramaturga berguedana Laura Corominas, que ha entomat la direcció. La cita serà el 18 de juliol, a partir de les 22.00 hores a la plaça Porxada, i les entrades es posaran pròximament a la venda.
Una representació de l'equip de direcció i producció, juntament amb l'alcalde, Lluís Casas, han compartit els detalls de l'obra. Segons la directora, la representació que es podrà gaudir el mes vinent parteix del primer text teatral, el de l'edició de 1990, amb una reescriptura feta "des d'una perspectiva més actual". A grans trets, aquesta adaptació implica donar més veu als papers femenins, tenint en compte que es tracta d'una "llegenda amb molta presència masculina", però que inclou personatges "que acaben suposant un gir per la trama en general i, d'alguna manera, els hem volgut revalorar i donar-los més importància en la posada en escena".
Aquesta actualització s'ha fet amb l'ajudantia de Marc Marginet i Joan Pons. En el cas de Pons, que també ha participat en la presentació d'aquest matí a la vila, lidera la comissió d'escenografia, després de ser l'ajudant de direcció de Jaume Batista durant anys. Segons el responsable, molts dels decorats s'han restaurat per tal de fer realitat una funció lluïda, i també s'han fet els elements necessaris perquè l'espai central d'escalinata que fa de peanya per a l'estàtua de Galceran de Pinós guanyi espai per banda i banda, en forma de gran escenari, amb un fons que quedarà decorat, i amb un joc de llums per donar-li força a la trama i profunditat a l'escena. "Quedarà impressionant", ha certificat.
Una altra de les comissions més destacades és la de vestuari. L'equip de cosidores és encapçalat per Montse Muntades, qui ha compartit que, incidint en aquesta regeneració de la primera funció de fa 36 anys, s'ha promogut la recuperació de bona part dels vestits originals, perquè "considerem que tenien més rigor històric" i, per tant, "dona més credibilitat a l'obra". En total, hi ha més de 150 persones voluntàries implicades en el format, de les quals unes 120 apareixeran en escena. L'espectacle també gaudirà de música en directe, amb 16 músics de la comarca dirigits pel baganès David Quintana, i les veus del Grup Vocal V9. A més, aquest 2026 i "per primera vegada en la història del Rescat, hi haurà algunes intervencions cantades pels mateixos personatges de l'espectacle", ha dit la directora. Concretament, ho faran quatre dels personatges amb més protagonisme.
"Esperem que sigui un espectacle que es recordi per molt de temps", es mostrava confiat el batlle, apuntant que "el que es pretén aquest any és recuperar l'esplendor de les primeres edicions, on el rescat havia tingut una força impressionant". Segons Casas, la represa de l'espectacle, a més de brindar una oferta cultural de qualitat al veïnat, també serveix per "reivindicar el gran teixit associatiu que tenim", tenint en compte que també hi col·laboren l'Associació Medieval de Bagà, l'Esbart Cadí i el Grup de Teatre la Faia. En aquest sentit, l'alcalde també ha destacat "les persones amb talent del poble", tant d'ara com de fa 36 anys, amb l'objectiu que pugui servir d'homenatge. Finalment, Casas ha celebrat que la representació permetrà acabar d'estrenar i exhibir la plaça Porxada, després que els treballs executats permetin que torni a ser una peça central en l'urbanisme i promoció del municipi.
Les entrades es posaran a la venda pròximament. S'espera poder encabir entre 650 i 700 localitats, amb la instal·lació d'una gran grada al fons de la plaça. "És molt important revisitar la nostra història, perquè això ens ajuda a definir-nos i entendre qui som com a poble", ha dit Corominas, qui ha animat a gaudir de l'espectacle afirmant que "tothom que vingui marxarà remogut i amb les emocions a flor de pell, no només per la trama, sinó també per veure tot un poble sobre l'escenari".
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