Política
BeGI i Aliança poden quedar-se sense local a Berga: l'espai es projecta com la futura seu de l'Arxiu Familiar Galderic Safont
Uns cartells col·locats a la façana avisen del pròxim canvi d'inquilins, mentre que des de les formacions es nega que se'ls hagi notificat que han de deixar l'immoble
La continuïtat de Berga Grup Independent i Aliança Catalana al Berguedà en el local que actualment comparteixen com a seu està en dubte. L'immoble, situat al carrer Ciutat número 19 de Berga, ha lluït els últims dies uns cartells que avisen d'un pròxim canvi d'usos i demanen respecte, després que, arran de la visita de Sílvia Orriols, s'hagi convertit en diana d'adhesius i alguna pintada. Segons ha pogut confirmar Regió7, l'espai es projecta com la futura seu de l'Arxiu Familiar Galderic Safont, equipament històric i cultural impulsat per Ramon Miquel Safont.
"He comprat tota la casa per poder fer el següent pas de l'Arxiu Familiar Galderic Safont, que és el meu projecte de vida. Necessitava un espai físic on acollir el fons, i també poder celebrar activitats com exposicions, xerrades i tenir una zona de consulta de documents", ha compartit Safont al respecte. L'Arxiu suma, actualment, un ampli contingut en suports diversos com llibres, documents, fotografies i altres objectes, principalment sobre Berga i el Berguedà, a més d'un destacat recull al voltant de la Patum. També disposa de material sobre la nació catalana, especifica el responsable.
Tot aquest fons quedaria exposat i preservat en aquest immoble al bell mig de la ciutat, distribuït en uns baixos i habitatges a dalt, que s'hauran de transformar en un procés d'obres que s'albira llarg, però il·lusionant per a Safont. Ara bé, mentre el projecte no avanci, el titular de l'Arxiu apunta que la primera utilitat que li vol atorgar en aquest local a peu de carrer és el de seu d'Arrelats, la formació independent que encapçala juntament amb Lluís Minoves, regidor no adscrit a l'Ajuntament de Berga. "En principi, el farem servir per fer la campanya electoral de les municipals de l'any que ve", precisa.
BeGI i Aliança, sense notícies
A l'altra banda, asseguren que van veure amb sorpresa l'aparició dels cartells que informaven del canvi. Segons Judit Vinyes, portaveu de BeGI a l'Ajuntament de Berga i alcaldable d'Aliança a la capital berguedana, el grup "no hem estat notificats ni informats de res", afirmant que "avui dia, tenim un contracte de lloguer signat entre Berga Grup Independent i els actuals propietaris". Vinyes destaca que "hem pagat el mes corresponent de lloguer", recalcant que "estem al corrent de pagament". En definitiva, diu que "som allà, sense cap més notícia de la propietat actual, que és qui ens té llogat el local". Amb tot, la portaveu i alcaldable detalla que "no farem cap mena de soroll" sobre la qüestió, afegint que "en el moment que haguéssim de marxar, marxaríem".
Aquesta versió contrasta amb l'exposada per part de Safont, qui situa al tomb de final de mes l'eventual sortida de les formacions del local. El moment coincidirà amb la signatura del procés de compra, del qual ja s'han aportat les arres, corrobora.
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