Cossos d'emergències
L'ADF Sobrepuny es dota amb tres nous remolcs cisterna
L'adquisició s'ha fet a través d'una subvenció per valor de 60.000 euros, a càrrec de la Generalitat de Catalunya, dins el pla d'ajuts destinat a la substitució de maquinària per a la prevenció d'incendis
Regió7
L'ADF Sobrepuny ha sumat nous vehicles per a la tasca d'extinció d'incendis. En concret, ha renovat tres remolcs cisterna que s'han destinat a Sant Jaume de Frontanyà, la Nou de Berguedà i Borredà, respectivament. Ara bé, podran cobrir els altres tres municipis que cobreix el grup (Vilada, Castell de l'Areny i Berga), perquè s'operaran amb tractors amb prou potència per arribar-hi.
Segons han compartit des de l'Ajuntament de Borredà en un comunicat de premsa, l'adquisició ha estat possible gràcies a la subvenció a càrrec de la Generalitat de Catalunya, dins el pla d'ajuts destinats a la substitució de maquinària per la prevenció d'incendis. En total, el cost dels vehicles se situa en els 60.000 euros.
Els remolcs cisterna incorporats a la flota tenen una capacitat de 4.000 litres. Estan equipats amb mànegues i llancetes que permeten la seva operabilitat immediata, tant en tasques d'extinció en primera instància com per donar suport a les actuacions del cos de Bombers.
Des del consistori recorden que l'ADF Sobrepuny va ser de les primeres a constituir-se, equipant-se inicialment amb vehicles de segona mà degudament modificats i equipats. Ara bé, alguns "havien arribat al límit de la seva operabilitat" i per això s'ha procedit a renovar-los.
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