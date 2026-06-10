Viatge exprés al passat: la Pobla de Lillet desplega la primera Fira Modernista
L'esdeveniment s'emmarca en l'agenda d'actes de l'Any Gaudí al municipi, i també inclou un festival nocturn d'arts en viu als Jardins Artigas
La Pobla de Lillet es traslladarà més de cent anys enrere aquest dissabte, amb motiu de la primera Fira Modernista que se celebra al municipi. L'esdeveniment es desplega dins l'agenda d'actes de l'Any Gaudí del poble, per recordar l'arquitecte amb motiu de la seva mort, tot just avui fa 100 anys. El programa també inclou una segona activitat, en forma de festival nocturn d'arts en viu, als Jardins Artigas.
Vestits d'època, una passejada pels Jardins Artigas, una cercavila, demostracions d'artesania, jocs infantils o una desfilada són alguna de les propostes que ompliran els carrers de la Pobla de Lillet per complementar la gran acció del dia: el Mercat Modernista. Totes les activitats conformen l'agenda d'actes de la primera Fira Modernista, organitzada entre l'Ajuntament de la Pobla de Lillet i el Centre d'Estudis Lillet, sent una de les més destacades del programa de l'Any Gaudí.
El programa, al detall
La jornada del 13 de juny arrencarà a les 09.30 hores, amb la inauguració de la Fira Modernista a la plaça de l'Ajuntament. Una comitiva de persones vestides d'època es dirigirà als Jardins Artigas. El desplaçament serà mitjançant el Tren del Ciment, amb el comboi que passarà a les 10.30 hores per la parada del poble. Un cop allà, es farà una visita a les instal·lacions, que inclouran una sessió de fotografies d'època.
Abans, a les 10.00 hores s'ha previst una partida de tennis amb els jugadors vestits d'època, organitzada pel Club Tennis Lillet. La tornada al poble serà, novament amb tren, a les 12.00 hores. Ja novament al nucli, es desenvoluparà una cercavila amb els gegantons modernistes dels Geganters de Terrassa, els Grallers de Viladecavalls i els Capgrossos de la Pobla, que engegarà al Pla dels Arbres.
La vila gaudirà tot el dia del Mercat Modernista (de 09.30 a 19.00 hores), que es complementarà amb demostracions d'artesania en diversos punts del poble. S'ha previst l'exhibició d'artesans que treballen amb vidre, forja, vitralls, llauneria, coure i terrissa. Els infants també tindran els seus espais, amb la proposta de jocs tradicionals al Parc Xesco Boix (d'11.00 a 14.00 hores). A més, hi haurà un espectacle de titelles per a tots els públics al Casal, titulat Titelles de Gaudí (a les 17.00 hores, a càrrec de la companyia Pengim-Penjam).
Finalment, l'agenda també inclou un vermut a càrrec de Murcarols, al carrer de l'Església, de 12.00 a 14.00 hores; i una desfilada de vestits d'època al Parc Xesco Boix, a les 18.30 hores. Ara bé, el punt final a la vetllada serà amb el festival d'arts en viu als Jardins Artigas, impulsat per la companyia Can Ai Gó.
Tal com explica Hug Casals, membre fundador de la companyia, A Gaudí que la mort ja és aquí consisteix en una escenificació que arrencarà amb la recollida de fanalets al pavelló, a les 21.30 hores, on ja hi haurà música i recreació. Aquestes peces s'han fet en un seguit de tallers impulsats durant el maig, i il·luminaran el camí fins als Jardins Artigas, que es farà en processó a partir de les 22.00 hores. Un cop allà, el muntatge es distribuirà en diferents escenes, en diverses ubicacions de l'espai, on es representarà la mort de Gaudí "des d'un punt de vista més festiu".
Casals destaca que es tracta d'un "projecte comunitari que involucra tot el poble", des de la creació dels fanals i fins a l'exhibició com a tal, en el qual prendran part 60 artistes de totes les edats i disciplines. En acabar, hi haurà una hora de micro obert, durant el qual es podrà gaudir de vi i gelats abans de tornar al poble. La proposta és d'accés lliure, i s'hi pot afegir qualsevol persona.
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