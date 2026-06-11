Corpus 2026
Berga examina els danys fruit de l'atac d'una persona contra la comparseria de la Patum
La divisió científica dels Mossos d'Esquadra ha recollit l'estat de les peces afectades i l'Ajuntament posarà preu a les conseqüències materials a partir de dos pressupostos, segons si es pot netejar o cal refer el vestit
Mentre Berga encara es troba recuperant-se de la intensitat de la Patum, la corporació avança decidida a fer pagar les conseqüències de l'atac per un llançament d'ous durant el Passacarrers de dissabte a la persona responsable. Segons ha detallat l'alcalde, Ivan Sànchez, aquest dijous han continuat els treballs per examinar els danys, amb la visita de la divisió científica dels Mossos d'Esquadra recollint les evidències sobre l'estat de les peces acompanyats de la Policia Local i d'altres persones implicades en la futura restauració. El batlle recalca que el fet "no té cap justificació possible", i per això, "no afluixarem".
L'Ajuntament de Berga, amb la previsible complicitat del Consell Municipal de la Patum un cop es torni a reunir, posaran sobre la taula dues opcions per reparar els desperfectes. En concret, l'alcalde diu que s'elaboraran dos pressupostos diferents: un "comptant que el vestit es pugui netejar", però que també implica hores de feina desmuntant la pedreria i altres peces ornamentals; i un altre "en cas que el vestit malauradament no es pugui netejar i s'hagi de fer de nou".
Sànchez remarca que ja s'han obert diligències per la via administrativa, però també es denunciaran els fets per la via penal: "Cal recordar que les penes són de sis mesos a dos anys de presó, en cas que el jutge ho determini", exposa. Amb tot, el batlle es mostra ferm a l'hora de condemnar l'acció, insistint que la Patum i tota la seva comparseria "és un dels nostres patrimonis més grans i, més enllà del valor de les figures, que en tenen molt, també és un patrimoni sentimental per a tots els berguedans i berguedanes", reclamant que "el que no podem permetre és que se li falti el respecte d'aquesta manera".
Una "molt bona Patum"
Més enllà d'aquest lamentable incident, Ivan Sànchez fa un balanç positiu del Corpus viscut, assenyalant que "ha sigut una molt bona Patum". Entre els aspectes més destacats, l'alcalde ha recordat que ha estat l'edició que "ha tingut més ingressos que mai", i també n'ha valorat que ha tornat a ser "tranquil·la pel que fa a la seguretat". D'altra banda, ha apuntat que "el moment més tens va ser dijous, pel tema de la pluja" i l'obligació d'aturar els salts "més estona del que en un principi ens imaginàvem".
Per tot plegat, ha declarat que "crec que la Patum va amb molt bona línia, i tant de bo mai ningú se'n surti", emfatitzant que "si la Patum continua així, té un molt bon futur".
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