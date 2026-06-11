Un cantant de Berga a la Sagrada Família: "Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors"
La seguretat interior del temple barceloní i els Mossos d'Esquadra van fer marxar els 600 membres dels cors quan encara no havia acabat la interpretació del Virolai i no els van deixar participar a l'acte exterior
La magna inauguració de la Torre de la Creu de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, amb la presència del Papa Lleó XIV, acompanyat dels reis Felipe i Leticia, i el president català Salvador Illa, va tenir el seu punt fosc: el personal de seguretat que tenia cura de l'interior de la basílica va fer retirar el cor de 600 cantaires que havia interpretat totes les peces de la missa en el moment que entonaven les últimes estrofes del Virolai, que estaven interpretant conjuntament amb l'Escolania de Montserrat i els Mossos d'Esquadra els van mantenir encapsulats en un espai ja previst a la part posterior de la basílica fins que va finalitzar l'acte.
Una de les persones que cantava amb aquesta formació tan extensa integrada per cantaires de diferents cors i corals del país, un veí de Berga, ha explicat a aquest diari que un grup important de les persones que havien interpretat les peces previstes tenien la intenció de cantar els Segadors a continuació de l'himne montserratí. S'havien repartit partitures dels Segadors amb unes instruccions, que bàsicament indicaven que s'actués amb discreció perquè la seguretat no detectés l'acció abans de començar. Els cantaires que ho van organitzar volien cantar i mostrar les partitures perquè al revers hi havia una estelada. Però el blindatge entre les corals no va ser suficient i els agents de seguretat van detectar les intencions d'una part dels cantaires.
Mentre s'interpretava el Virolai, les zones on hi havia els cantaires, es va anar omplint de més agents de seguretat i de personal no uniformat. I abans d'acabar la interpretació d'aquesta peça, "sense explicacions", se'ls va conduir en direcció contrària on havien d'anar. Al director l'havien avisat de la interrupció del cant del Virolai abans d'acabar. I la sortida de les corals no es va advertir com a estranya, ja que era l'última part i es va entendre com una necessitat per resituar els cantaires per a l'actuació a l'exterior. Davant de la façana, si no se sabia que havien d'actuar, tampoc es van trobar a faltar, ara els que tenien coneixement del programa van veure que l'escolania cantava sense l'acompanyament i amb 600 fanalets menys (s'havien repartit uns fanalets que s'activaven automàticament seguint la música i que van fer un efecte plàstic molt vistós).
Els cantaires havien de sortir per la façana del Naixement i els van situar, tots agrupats, a la part contrària. Es va crear una situació de malestar entre els components del gran cor, alguns perquè se'ls va frustrar l'acció i tots perquè volien ser a l'acte de l'exterior, que havien estat assajant prèviament durant 4 hores. Cantaires han assegurat a aquest diari que la situació "es va viure malament" i "amb nervis". També han indicat, però, que les corals havien signat contractes amb l'organització de l'acte que indicaven que s'havien de cenyir al programa previst.
"No van voler que en un acte amb el Papa i els Reis hi hagués banderes independentistes", afirma aquest cantaire berguedà. "Als Mossos i als de seguretat els dèiem: I les banderes espanyoles, aquestes sí que es poden ensenyar", explica. Abans de començar l'acte ja es va sotmetre els components de les corals a "un registre molt sever". Veient que l'espectacle exterior havia començat sense l'acompanyament de les corals -havien de fer una interpretació a boca closa, sense lletra- hi va haver un cant improvisat dels Segadors i del Cant de la Senyera, però sempre en aquesta zona de reclusió que va passar inadvertida per les autoritats.
L'expulsió dels cantaires ha aixecat una onada de crítiques en partits com Junts o ERC, que ho consideren un acte de "repressió inacceptanle" i n'han demanat explicacions al ministre d'Interior espanyol, Fernando Grande- Marlaska.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha emmarcat la sortida dels cantaires de la Sagrada Família després de l’acte d’aquest dimecres dins la normalitat del desenvolupament de l’esdeveniment. Després de saber-se que 500 cantaires havien estat expulsats del recinte abans de la benedicció de la torre de Jesús en detectar-se que portaven partitures amb estelades, Prieto resta importància a aquest element i afirma que fer sortir els cantaires estava previst “com per a la resta de convidats”. “No contempla cap element ideològic, ni identitari de cap mena. Simplement havia acabat l’acte, convidem a tothom a sortir de la basílica, i evidentment hi ha uns espais de sortida determinats”, ha justificat, sense tenir en compte que havien de prendre part en la inauguració.
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