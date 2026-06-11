Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
Les detencions s’han produït aquest dijous al vespre, poc abans de les 20 hores
Regió7
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquesta tarda de dijous, poc abans de les 8 del vespre, un home i una dona, veïns de Berga, com a presumptes responsables de la mort de Gabriel Morales Marín, el cos del qual va ser localitzat el passat 16 d’abril al pantà de la Baells. A aquesta hora, davant del domicili on havia viscut la víctima, al carrer del Carme, hi havia algun vehicle del cos policial.
Gabriel Morales era un home proper a la seixantena i força conegut al barri vell de Berga. Antic paleta de professió, havia fet diverses reformes a l’habitatge on vivia de lloguer, situat al número 13, un immoble que va ser escorcollat pels Mossos d’Esquadra el 17 d'abril durant pràcticament tot el dia.
El cos de Morales va ser trobat surant a l’aigua per una veïna de Vilada que passejava els seus gossos a la zona del pont del Doro, punt on desemboca el rierol del Merdançol al pantà. El cadàver estava embolcallat i subjectat amb una corretja, de la qual sobresortia una mà, fet que va alertar immediatament la testimoni, que va avisar els serveis d’emergència.
Tot i que no hi ha encara confirmació oficial a causa del secret de sumari, diverses línies apunten que el cos hauria estat llançat al pantà amb la intenció de fer-lo desaparèixer.
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