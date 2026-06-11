"Estem desesperats": l'aiguat de Dijous de Corpus va provocar afectacions que es mantenen una setmana després
Administracions i particulars continuen treballant per restablir els serveis, que en alguns punts concrets necessiten reparacions que aniran per llarg
El Dijous de Corpus d'enguany serà recordat durant molt de temps per l'aiguat que va escombrar el Berguedà, el qual va comportar la crescuda de rius i rieres, amb conseqüències de magnituds considerables. Una setmana després, i mentre els consistoris i el Consell Comarcal treballen conjuntament per demanar la declaració d'emergència, alguns veïns i veïnes residents en cases disseminades continuen patint afectacions importants que alteren el seu dia a dia.
"De sobte, vivim com fa 100 anys". Aquest és el resum que fa una veïna sobre l'ús que, aquesta darrera setmana, han de fer de l'aigua potable. Del seu dipòsit de 1.000 litres en queden vora 350, i ja fa dies que en fan un racionament estricte per la incertesa respecte de quan els tornarà a arribar. "Estem desesperats", exclama. I és que el resultat de les esllavissades i l'increment del cabal de les rieres que passen per la zona ha estat que no tinguin abastament.
El seu habitatge se situa dins el terme municipal de Vilada, però amb subministrament provinent des de Castell de l'Areny. Això ja suposa un escenari particular, que es fa encara més concret tenint en compte que, segons ha pogut detectar parlant amb els veïns, és l'única casa on passa. I la solució no sembla fàcil, pel fet que les hipòtesis assenyalen al trencament del tros de canonada que passa per sota la riera, que no es podrà reparar fins que el cabal es redueixi.
Aquesta és la lectura que en fa l'alcalde de Castell de l'Areny, Pere Raja, qui detalla que al llarg d'aquesta setmana, el consistori ha estat bolcat per mirar d'obrir camins de pas per a tots els veïns i de restablir els serveis com el de la fibra òptica i la mateixa aigua, que es proveeix a tot el terme municipal. "Afortunadament, no hi ha hagut danys personals, però sí molts de materials", detalla. En una línia similar, l'alcalde de Vilada, Quim Espelt, afirma que el resultat de l'aiguat "ha sigut devastador", provocant destrosses i desperfectes en camins, ponts, passeres, canonades i al voltant d'algunes cases disseminades, que si bé s'ha intervingut per reparar el més urgent, trigarà temps a recuperar la normalitat.
Una altra de les actuacions implementades és en el pont d'accés a l'habitatge d'aquesta veïna, que també denuncia que han estat uns dies sense poder sortir de casa amb el cotxe perquè la passera va ser empassada per la força de l'aigua. El consistori viladí hi ha intervingut per recuperar-ne la funcionalitat, però reconeix que caldrà actuar-hi novament per reforçar-ne la solidesa. "Soc optimista i estem fent pinya amb els veïns, però comença a pesar massa", lamenta la veïna.
Un aiguat com ningú recorda
A escala particular, el veïnat també s'ha vist obligat a actuar. És el cas d'un resident a Castell de l'Areny, que afirma que se li va inundar alguna estança de casa, ha hagut de fer arranjaments en una part de la teulada i també ha vist com li entrava aigua per un dels sanitaris. "En 20 anys que fa que visc aquí, no recordo res igual", afirma.
De fet, aquesta és la lectura de tots els afectats. "L'any 84 va ploure molt, però va ser més estona. Dijous, en poques hores, va caure molta aigua", apunta Raja. Cal tenir present que, segons exposa el veí de Castell de l'Areny, dos dies abans ja havia caigut una bona pluja, mesurant 55 litres en el pluviòmetre de casa. Una situació que va provocar que el terreny fos incapaç d'absorbir els 116 que va comptabilitzar dijous, i en poca estona.
Fet i fet, els ajuntaments insten les administracions superiors a implicar-se: "Estem acabant de fer el recull de danys i quantificar-los, però queda clar que necessitarem ajuda, perquè cap dels municipis afectats tenim prou capacitat per fer-hi front", ha recalcat Espelt.
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