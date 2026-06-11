Política
Junts per Berga reclama que el conveni per la construcció de l'estació d'autobusos s'ha de resoldre abans de l'estiu
El portaveu del grup municipal, Ramon Caballé, també assenyala la necessitat de tancar el finançament del projecte i s'ofereix per negociar amb la Diputació de Barcelona
Regió7
Junts per Berga insta el govern municipal i el conjunt de grups que conformen el plenari de l'Ajuntament de Berga a desbloquejar "de manera immediata" el conveni per a la construcció de la nova estació d'autobusos amb el vial d'accés associat. La formació exposa que la formalització no es pot dilatar més, i es mostren convençuts que "cal aprovar-lo abans de l'estiu. Si no, al carrer ja no ens creu ningú".
A través d'un comunicat de premsa, el grup recorda que "han passat més de 440 dies des que es va presentar l'acord" sobre la ubicació de l'equipament, detallant que es preveu situar l'estació "a la Rasa dels Molins, amb un vial que en garanteixi l'accés". Una proposta que, defensen, "continua sent la més sòlida i viable". En aquest sentit, el partit turquesa confirmen que es mantenen ferms en l'aposta atenent tres raons principals: la seguretat i funcionalitat, perquè "el projecte garanteix una estació moderna, segura i operativa"; la millora de la mobilitat, pel fet que "el vial permet un accés ordenat i eficient dels autobusos, reduint conflictes de trànsit"; i pel desenvolupament urbanístic, tenint en compte que "el nou vial obre la porta a una nova zona de sòl urbà que pot contribuir al creixement ordenat de la ciutat".
Més enllà d'això, el grup remarca que el vial que s'ha posat sobre la taula "ja estava previst en el POUM", i afirmen que "és plenament viable, malgrat les crítiques pel seu cost". Sigui com sigui, consideren imprescindible "treballar per tancar el finançament del projecte", plantejant "obrir una negociació amb la Diputació de Barcelona perquè assumeixi una part del cost del vial", i també "intensificar les gestions amb la Generalitat". Així, el portaveu, Ramon Caballé, ha traslladat la disposició i voluntat "de col·laborar per desencallar el projecte". "El grup es posa a disposició de l'alcalde per negociar amb la Diputació part del finançament del vial", detallen en l'escrit, recordant que la formació disposa de grup propi a la Diputació, a l'abast de cara a establir aquests contactes. "Cal sumar esforços per fer-ho possible", sentencien.
"Abans de l'estiu s'ha de resoldre", apunta Caballé, qui reitera que "Berga necessita una estació digna i segura". "Prou debats estèrils: cal decidir i avançar", culmina.
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