Política
BeGI queda sol defensant la retirada de les assignacions als grups municipals
La resta de formacions posa en dubte la conveniència de la proposta, titllant-la d'incoherent i demagògica
15 vots en contra i 1 a favor. Aquest va ser el resultat de la votació al ple ordinari del mes de juny a l'Ajuntament de Berga respecte de la moció presentada per Berga Grup Independent (BeGI) demanant la retirada de les assignacions econòmiques que perceben dels grups municipals. Les explicacions de la portaveu, Judit Vinyes, no van convèncer el plenari, que es va mostrar reticent a la proposició de la regidora.
Vinyes va argumentar que "ningú ha de finançar de la seva butxaca cap partit", i precisant que, si el 2023 hi van votar a favor va ser perquè "no teníem cap mena de coneixement polític", i ara "sabem que no hi ha cap mena d'inconvenient de decidir en aquest ple que no es doti econòmicament els grups municipals dels diners que surten dels nostres impostos". En tot cas, va deixar a part les retribucions a favor dels regidors i regidores, apuntant que "és just" per "les hores que hi dediquem". La conclusió de la portaveu va ser de demanar el vot favorable "perquè si no ho fan, estan votant en contra dels interessos dels berguedans i berguedanes".
La primera resposta va ser la de Lluís Minoves, que tot i recordar que ell no forma actualment part de cap grup municipal, va valorar que "el moment de parlar-ho seria inicialment, amb la definició del cartipàs". A més, va instar Vinyes que, independentment del resultat de la votació, faci "el primer pas de no cobrar i renunciï d'entrada a aquests diners". Moisès Masanas (ERC), va recalcar que aquesta dotació i la dels electes permet als partits "fer la nostra feina, amb recursos transparents i controlats", i incidint que si el finançament és públic, "acaba la picaresca que no se sap qui finança a qui, i en boca de qui parla cadascun dels representants". Aquesta lectura per la transparència dels fons també la va fer el socialista Marc Ortega, qui va suggerir que el plantejament "ens genera dubtes de coherència política" i la moció "planteja un debat simplista, entre diners pels grups o diners pels berguedans, quan la realitat és molt més complexa." Per tot, la va catalogar com "una proposta amb una important dosi de demagògia".
Des de Junts, Ferran Aymerich també va emprar el concepte de demagògia, augurant que "poc recorregut li veig a la proposta", i l'argument sobre la fiscalització d'aquests fons per part d'intervenció. En aquest sentit, va exemplificar els usos que se li poden donar: des d'encarregar estudis a rebre assessorament, a fer propostes alternatives de govern o, com en el seu cas, rebre suport jurídic. "Dir que a favor o en contra de Berga si els partits cobren o no cobren ho trobo un debat simple, demagog, i a l'alçada d'una política que no crec que l'afavoreixi", culminava. Finalment, Aleix Serra, per part de la CUP, va etzibar que "la justificació que has fet no s'aguanta". Així, malgrat recordar que la formació ja va posar sobre la taula que els regidors de l'oposició no cobressin per la seva tasca, sense el suport necessari per fer-ho possible, va declarar que "votarem en contra perquè pensem que hem de ser lleials al pacte que vam fer a l'inici de legislatura".
"Tenia molt clar que votarien tots en contra", va replicar Vinyes, que va aprofitar el darrer torn de paraula del debat per desmarcar-se encara més de la resta de grups. "Berga, d’aquí a un any perd 100.000 euros", va sentenciar.
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