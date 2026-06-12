Urbanisme
Berga tornarà a concórrer al Pla de Barris
El consistori farà alguns arranjaments a la proposta de la primera convocatòria, si bé els objectius generals i actuacions principals són les mateixes, i mantenen el pressupost de 12,5 milions d'euros
L'Ajuntament de Berga tornarà a concórrer al Pla de Barris. Després que la primera convocatòria tingués un resultat desfavorable per la corporació de la capital del Berguedà, els tècnics responsables ajustaran el gruix de les propostes aleshores presentades, a partir de les valoracions rebudes en el primer retorn, per tal de resultar beneficiaris del programa impulsat per la Generalitat de Catalunya.
Tal com va explicar ahir el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, "tenim bona part de la feina feta i només hem de fer uns ajustos d'imports, de donar més pes a una cosa o de treure-n'hi a una altra", avançant que "sens dubte, el gruix de les propostes seran les mateixes". Alguns d'aquests canvis s'obriran a la població, en una sessió participativa previsiblement la setmana vinent, on el veïnat podrà fer les seves aportacions. Així mateix, el mes restant també s'afinaran tècnicament les iniciatives, "per explicar millor quins problemes pretenem solucionar i què volem aconseguir amb les diferents propostes que fem".
El segon projecte també atendrà els canvis viscuts els darrers mesos, pel fet que "la ciutat es va movent i potser certa disponibilitat, oportunitats o necessitats que tenien en la primera convocatòria han canviat". En tot cas, l'objectiu és conservar l'estructura i la inversió en conjunt, que se situa al voltant dels 12,5 milions d'euros, dels quals el 70% es finançaria a través del pla. A grans trets, Serra resumeix les principals línies d'acció en cinc tipologies de treballs, totes concentrades al Barri Vell, amb: la rehabilitació d'edificis públics, la rehabilitació d'edificis privats, l'obertura de nous espais verds, l'arranjament o reorganització d'alguns espais exteriors, i la creació de zones d'aparcament.
El projecte de l'Arxiu, a part
Encara dins l'espai del Barri Vell de Berga, una de les iniciatives que es postula per transformar l'accessibilitat a la plaça de Sant Pere, donar vida a uns edificis buits i guanyar equipament destinat a la cultura és el trasllat de l'Arxiu Comarcal del Berguedà als immobles de l'Ateneu i l'Escac, anunciat per la consellera Sònia Hernández el diumenge de Corpus. "És una molt bona notícia per a la ciutat", recalcava l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez.
El batlle va compartir que "ja fa molts mesos, per no dir més d'un any, que estàvem treballant amb el departament" al voltant del projecte, assenyalant que "els vam ensenyar l'Ateneu i l'Escac i van quedar meravellats". En aquest sentit, el titular d'Urbanisme apuntava que "la possibilitat de fer l'Arxiu nou és el que ens va fer descartar de posar aquests edificis a la proposta del Pla de Barris", pel fet que, si no, "l'hauríem hagut d'incloure".
"És una propietat municipal que se li havia de trobar una solució", va refermar Serra, recordant que la seva rehabilitació i aprofitament estava inclòs en els programes electorals de totes les candidatures. Així mateix, Sànchez va aprofitar per assenyalar que, malgrat que de moment només s'hagi anunciat una dotació de 310.000 euros per tirar endavant els projectes, la Generalitat també es farà càrrec de les obres posteriors, possiblement a través d'una subvenció nominativa a favor de l'Ajuntament de Berga, amb un import encara per determinar, però molt més elevat que aquesta primera suma.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors