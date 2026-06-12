OPINIÓ
La contracrònica del ple de Berga: Després dels ous a la Geganta
El to estiuenc s'apreciava amb substitutes, un ventall, corrents d'aire vespertins i papers volant com a resum del tempo polític
Parlar de Patum després de rebutjar una moció d'estil «orriolista» per part de Judit Vinyes del BeGI va ser tot el que va donar de si el ple. El to estiuenc s'apreciava amb les substitutes de la secretària i la interventora, Ramon Caballé de Junts amb un ventall o el sonor cop de porta pels corrents d'aire vespertins. Veure com el vent feia volar els papers del regidor d'Hisenda Moisès Masanas (ERC) va ser una mostra gràfica de l'incapacitat del plenari per aprovar el pressupost municipal. El seu «soc una part minoritària d’un govern en minoria» és un bon resum del tempo polític que ens espera fins a les eleccions.
A la coriàcia regidora de BeGI, Judit Vinyes, la «trànsfuga» cap a Aliança Catalana segons la resta de regidors, li cauen acusacions per totes bandes i ahir la seva moció «ripollesa» va ser rebutjada: setze nos i el seu sí. Buscava «retratar» tots els altres. Presenta mocions d’impacte mediàtic i una càrrega de populisme. Dijous pretenia suprimir l’assignació econòmica que reben els grups, uns cent mil euros pels quatre anys. «No fer-ho seria anar en contra dels ciutadans» va ser el seu argument.
Les respostes van ser les esperades (per ella). «És una proposta de tertúlia de bar», van dir des d'ERC. «Falta de coherència», des del PSC. «Demagoga», els de Junts. També que «la seva justificació no s'aguanta», segons la CUP. L'autora de la moció mostrava bons reflexos, acusant els de Junts «d'abstenir-se aquí i a tot arreu» i a la CUP per «haver votat a favor de la mateixa moció a Ripoll».
Marc Ortega, flamant cap de llista socialista, va demanar al regidor de Patum (és el batlle) una valoració. Pomada patumaire a les diatribes polítiques. Sànchez en va fer un cofoi resum: «Quasi cap incident, la fresca va fer consumir menys alcohol i el cap dels Mossos veu difícil tenir-ne menys». Al moment dels Tirabols es van registrar els senyals de 5.800 mòbils a la minúscula plaça de Sant Pere. Van passar de llarg sobre els ous a la Geganta. A l'autor li ha caigut una denúncia penal (li demanen dos anys) i una pregunta ciutadana pròpia dels temps i dels vots que arriben: «És d’aquí o de fora?».
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