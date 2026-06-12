Els acusats del crim de la Baells passaran demà a disposició judicial
Acompanyats dels dos detinguts, els agents van escorcollar ahir la casa on vivien i la casa on es va cometre el crim
Secretisme total al voltant del cas del crim de la Baells. A escala oficial, els Mossos d'Esquadra només han fet oficial que ahir van detenir dues persones, un home i una dona, acusats de la mort d'un home al Berguedà el passat 15 d'abril. El secret del sumari no va permetre, per exemple, confirmar oficialment la troballa del cadàver fins gairebé dues hores després que n'informés Regió7, l'endemà que una dona es trobés el cos surant al terme de Vilada.
Al llarg de dimecres i dijous d'aquesta setmana, els Mossos d'Esquadra van mantenir una intensa vigilància als punts clau del cas a Berga: la casa on es va cometre el crim, al carrer del Carme número 13, i al pis on vivien els acusats, al carrer Verge de la Salut número 16. Davant de tots dos habitatges hi va haver des de dimecres al migdia vigilància policial constant.
Per tant, oficialment no es coneix, a hores d'ara, qui podrien ser els detinguts, però tot apunta que es tractaria de S.M. i de D.F., que des del principi haurien estat al focus de la investigació. Ambdós tenien relació amb la víctima, Gabriel Morales Marín, un veí de Berga que vivia de lloguer en un pis que seria propietat d'un dels detinguts. L'home, de 62 anys, era molt conegut al centre de Berga, on es dedicava a fer alguns treballs d'arranjament, i veïns de la zona, que el coneixien, han explicat que ell mantenia bona relació amb l'entorn del carrer. Les causes de l'homicidi no han transcendit, però algunes fonts apunten a un problema per un deute.
Al barri també es coneix la persona que la policia ha buscat des del començament com a autor material, que després d'un temps allunyat de la casa, en els últims dos mesos s'havia vist més pel barri. Segons els veïns, la víctima feia temps que vivia a la casa, quan l'actual propietari la va comprar. Sense informació oficial, els veïns expliquen que la parella detinguda duia una vida desordenada.
A hores d'ara, els dos pisos estan precintats, després de les tasques dels investigadors, que aquest dijous van passar bona part del dia buscant proves, amb els dos detinguts presents i emmanillats, i amb presència judicial. Després d'això, alguns llums de dins dels pisos van quedar encesos.
El cadàver
Segons s'ha anat sabent, la mort s'hauria produït al primer pis del carrer del Carme número 13. D'allà, un carrer molt estret, els autors s'haurien endut el cos amb un vehicle fins al pantà de la Baells, per desfer-se'n.
El cadàver va ser trobat per una veïna de Vilada que estava passejant els seus gossos a la zona del pont del Doro. En aquell punt desemboca el rierol del Merdançol en el pantà de la Baells, actualment molt carregat d'aigua. Estava surant i, de l'embolcall que l'ocultava, subjectat amb una corretja, sobresortia una mà. De seguida, la dona va trucar al telèfon d'emergències. En el moment en què la policia va arribar al lloc dels fets, es va constatar la pitjor de les sospites: en efecte, es tractava d'un cadàver. Algunes fonts apunten que l'haurien llençat a les aigües del pantà per fer-lo desaparèixer, però que la subjecció que el lligava al pes que l'havia de mantenir enfonsat es va trencar, i va acabar sortint a superfície.
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