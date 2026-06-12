Què sabem hores d'ara del crim de la Baells?
Els Mossos han tardat gairebé dos mesos a detenir els presumptes responsables de la mort de Gabriel Morales Marin, de 62 anys, que va aparèixer surant a la Baells
Els Mossos han tardat gairebé dos mesos a detenir els presumptes responsables de la mort de Gabriel Morales Marín, de 62 anys, que va aparèixer surant a la Baells. S'espera que demà dissabte passin a disposició del jutjat de Berga, on van ser detinguts. A hores d'ara, encara romanen a les garjoles de la comissaria dels Mossos a la capital del Berguedà. Oficialment, ha transcendit molt poca informació, gairebé nul·la, però s'ha pogut anar coneixent detalls del cas.
Què han confirmat oficialment els Mossos d'Esquadra?
Els Mossos d'Esquadra han informat únicament de la detenció d'un home i una dona com a presumptes responsables de la mort d'un home al Berguedà el passat 15 d'abril. El cas continua sota secret de sumari, fet que limita la informació oficial disponible.
Quan s'aixecarà el secret de sumari?
Possiblement, no s'aixecarà fins que el jutge d'instrucció de Berga dicti resolució per als acusats. Si és de presó amb fiança o sense, molt possiblement el mateix jutjat obri el cas, perquè ja no hi haurà risc de fuga o de destrucció de proves.
Qui era la víctima?
La víctima del crim és Gabriel Morales Marín, un veí de Berga de 62 anys i força conegut al barri vell de la ciutat. Antic paleta de professió, residia de lloguer en una casa situada al número 13 del carrer del Carme, on havia realitzat diverses reformes. Veïns de la zona expliquen que mantenia una bona relació amb l'entorn i que era una persona coneguda al centre de la capital berguedana.
Qui són els detinguts?
La policia no n'ha fet pública la identitat. Tot i això, diverses informacions apunten que es tractaria d'un home i una dona que des de l'inici haurien estat al focus de la investigació i que mantenien relació amb la víctima. Si es confirma, serien S.M. i D.F., dona i home, que apareixen emmanillats en un vídeo gravat aquest dijous, mentre esperaven que els Mossos fessin escorcolls en un dels escenaris del cas. La parella residia de manera intermitent en un pis del número 16 del carrer Verge de la Salut de Berga, possiblement el lloc on van ser detinguts dijo... Segons alguns veïns, eren habituals de l'edifici, però mantenien poca relació amb la resta de residents.
Quina activitat policial hi ha hagut aquesta setmana?
Des de dimecres al migdia, els Mossos han mantingut vigilància als dos punts principals vinculats al cas: la casa del carrer del Carme on presumptament es va produir el crim i el pis del carrer Verge de la Salut on vivien els detinguts.
Dijous a la tarda, els investigadors van efectuar nous registres amb la presència dels arrestats, i escortats pels agents. Posteriorment, els dos immobles van quedar precintats.
On s'hauria produït el crim?
Segons les informacions que han anat transcendint durant la investigació, la mort s'hauria produït a l'habitatge del carrer del Carme on residia Gabriel Morales. És el primer pis del número 13, propietat de D.F., a qui darrerament s'havia vist molt per la zona després d'un temps desaparegut.
Per què s'investiga aquest entorn?
La víctima vivia en aquest immoble des d'abans que l'actual propietari adquirís la finca. Els investigadors treballen per determinar les circumstàncies exactes del crim i la relació entre els implicats.
Quin podria haver estat el motiu dels fets?
Les causes de l'homicidi no han transcendit oficialment. Algunes fonts apunten a l'existència d'un conflicte relacionat amb un deute, tot i que aquesta hipòtesi no ha estat confirmada pels investigadors.
Com es va intentar ocultar el cos?
Les informacions disponibles apunten que, després de la mort, el cos hauria estat traslladat en vehicle fins al pantà de la Baells. El cadàver estava embolcallat amb teles i subjectat amb corretges. A més, els autors haurien lligat una ampolla de butà, o un altre pes, al cos amb la intenció que s'enfonsés i no fos localitzat.
Com va ser la troballa del cadàver?
El cos va ser localitzat el 16 d'abril per una veïna de Vilada que passejava els seus gossos per la zona del pont del Doro, al punt on desemboca el rierol del Merdançol al pantà de la Baells. La dona va observar un paquet surant a l'aigua del qual sobresortia una part d'una extremitat superior. Immediatament va alertar els serveis d'emergència.
Per què el cos va acabar apareixent a la superfície?
Segons diverses fonts, el sistema utilitzat per mantenir-lo enfonsat hauria fallat. El cos va acabar emergint i part de l'embolcall es va desfer, fet que va facilitar que fos detectat. Aquells dies el nivell d'aigua de la Baells i del riu Merdançol era tan elevat que, fins i tot, el pont del Doro quedava enfonsat.
Quina relació hi ha entre el cas i una novel·la ambientada a la Baells?
La troballa del cadàver va coincidir de manera sorprenent amb alguns passatges de la novel·la La clau de la papallona, escrita pel caporal dels Mossos d'Esquadra Jaume Soler, destinat, precisament, a Berga.
A l'obra, publicada poc abans dels fets, apareix una escena en què un cos és abandonat a la zona de la Baells després de ser transportat en vehicle. Les coincidències entre la ficció i la realitat van cridar l'atenció de diversos lectors. L'autor va explicar a Regió7 que es tracta d'una coincidència totalment fortuïta i que va conèixer la notícia mentre es trobava de vacances presentant el llibre. Segons assegura, en els seus 25 anys de trajectòria professional mai havia viscut una situació similar.
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