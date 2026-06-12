Administracions
Salvador Illa visita Bagà per conèixer detalladament el projecte de la subseu del CAR
L'alcalde, Lluís Casas, i altres membres de la corporació han compartit amb el president de la Generalitat altres iniciatives i necessitats del municipi
Regió7
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest divendres la vila de Bagà per conèixer els projectes i els reptes de futur del municipi. Amb motiu de la visita, s'ha celebrat una reunió de treball amb els regidors de la corporació local, encapçalada per l'alcalde, Lluís Casas, i amb la participació de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero.
A la trobada, l'equip de govern baganès ha compartit amb el cap de l'executiu iniciatives com la creació d'una subseu del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat a Coll de Pal, un projecte que "aspira a convertir el municipi en un referent en l'àmbit esportiu i de les activitats vinculades a l'entorn natural", assenyalen des del consistori en un comunicat de premsa. També s'han posat sobre la taula altres possibles inversions i actuacions destinades a reforçar els serveis, millorar les infraestructures i impulsar les oportunitats de desenvolupament econòmic al territori.
Cal tenir present que, a la reunió, hi han participat electes tant de l'equip de govern com dels grups de l'oposició, "en una mostra de la voluntat compartida de treballar pels projectes que han de marcar el futur de Bagà", assenyalen des de la corporació local. "És vital que el Govern de Catalunya conegui de primera mà les necessitats dels municipis de muntanya com el nostre", ha declarat Casas, que també ha agraït el suport del president Illa.
Per la seva banda, el president de la Generalitat ha reiterat el compromís del Govern de col·laborar amb l'Ajuntament de Bagà per concretar aquests projectes de millora per al municipi. De fet, l'impuls del CAR en altura de Catalunya prové del Departament d'Esports, amb qui ja es va signar un protocol d'intencions rubricat pel conseller, Berni Álvarez, i el batlle baganès.
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