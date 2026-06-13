Alcalde la Pobla de Lillet: "el que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se"
La població altberguedana celebra la primera edició d'una cita que vesteix els carrers d'època en un ambient de turisme i cultura
Poc es podien imaginar a La Pobla de Lillet quan van idear la Fira Modernista per posar en valor el llegat de d’Antoni Gaudí al municipi que l’estrena es faria pocs dies després que el geni acaparés les portades d’arreu del món arran de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i la benedicció de la Torre de Jesús que corona el temple de la Sagrada Família.
La Pobla de Lillet ha estrenat aquest dissabte la primera edició de la Fira Modernista, una proposta que neix amb vocació de continuïtat i amb la voluntat de reforçar l’atractiu cultural i turístic del municipi berguedà. La iniciativa s’emmarca dins l’Any Gaudí i arriba en un context especialment simbòlic per al municipi.
L’alcalde, Enric Pla, ha explicat que la coincidència amb diferents efemèrides vinculades a Antoni Gaudí ha situat el poble en un moment especialment destacat. “Tot el que ens està passant aquest any a la Pobla, relacionat amb l’Any Gaudí i amb el reconeixement final de l’autoria del xalet del Catllaràs, està sent espectacular i una autèntica efemèride”, ha afirmat.
Pla ha remarcat que la fira s’ha concebut com el punt final d’un any intens d’actes. “Aquesta Fira Modernista, que és la primera de la comarca, es va pensar dins dels actes de l’Any Gaudí perquè coincidís amb aquest moment tan assenyalat, pocs dies després de la commemoració del centenari de la seva mort”, ha explicat. El projecte, però, no vol ser conjuntural. La voluntat del consistori és que la nova cita quedi fixada al calendari i esdevingui un element identitari més del municipi. “Volem que sigui una fira que quedi arrelada i que tingui continuïtat en futures edicions”, ha remarcat l’alcalde.
El consistori confia que la fira pugui consolidar-se i esdevenir un pol d’atracció per als amants del modernisme, amb capacitat per generar dinamisme econòmic i projecció exterior. La voluntat és que la proposta complementi el patrimoni local i reforci el paper del municipi dins el mapa cultural català.
Entre els actius que es volen potenciar hi ha els Jardins Artigas i el xalet del Catllaràs, elements clau del vincle del municipi amb l’obra de Gaudí. L’objectiu és que la combinació de patrimoni, activitats i esdeveniments converteixi La Pobla de Lillet en una visita imprescindible per als interessats en aquest moviment artístic.
La iniciativa ha comptat amb la col·laboració del Centre d’Estudis Lillet i amb la connexió amb la Fira Modernista de Terrassa, que ha servit de referent i suport. “Hem pogut establir un vincle amb la Fira Modernista de Terrassa, que té tanta tradició, i traslladar aquest model a la Pobla en una època diferent per poder-lo consolidar”, ha explicat Pla.
El consistori confia que aquesta primera edició sigui només l’inici d’un projecte estable que uneixi patrimoni, cultura i projecció turística, i que contribueixi a reforçar el posicionament de La Pobla de Lillet com a referent del turisme cultural vinculat al modernisme.
La festa ha arrencat a primera hora del matí a la plaça de l’Ajuntament, des d’on participants caracteritzats amb indumentària antiga han iniciat una passejada fins als Jardins Artigas acompanyats pels grallers i els geganters. Un dels moments destacats del matí ha estat la visita al camp de tennis, on s’ha recreat una partida amb jugadors equipats a la moda de principis del segle XX, en una iniciativa impulsada pel Club Tennis Lillet.
La vinculació de la fira amb l’obra d’Antoni Gaudí també ha tingut protagonisme amb la sortida del Tren del Ciment cap als Jardins. Els assistents han pogut visitar aquest emblemàtic espai modernista i participar en una sessió de fotografies ambientades en l’època abans de retornar al nucli urbà.
Ja al migdia, els carrers s’han convertit en un escenari de música i animació amb una cercavila que ha recorregut diversos punts del nucli. Hi han participat els gegantons modernistes dels Geganters de Terrassa, els Grallers de Viladecavalls i els Capgrossos de la Pobla, que han atret nombrosos espectadors al llarg del recorregut. Durant tota la jornada, el mercat modernista ha esdevingut també un dels principals focus d’atracció. Les parades han ofert productes artesanals i demostracions d’oficis tradicionals com la forja, els vitralls, la terrissa, el treball del vidre o la llauneria.
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