Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
Els bombers han localitzat el cos a dins de l’aigua i han iniciat les maniobres de reanimació, però no han pogut fer res per salvar-li la vida
Un jove de 18 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda a la resclosa de l’Ametlla de Merola, a Puig-reig, després de llançar-se a l'aigua mentre es banyava amb un grup d’amics. El jove s’hi ha tirat i no ha tornat a sortir a la superfície. L’avís als serveis d’emergència s’ha rebut a les 15.22 hores
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat 12 dotacions dels Bombers, entre les quals efectius dels GRAE, submarinistes i un helicòpter. Durant el dispositiu, l’helicòpter ha inspeccionat un tram del riu Llobregat per descartar que el jove hagués estat arrossegat pel corrent.
Les tasques de recerca han sigut complicades perquè a la zona on els joves es banyaven hi havia un efecte de corrent circular que dificultava l’accés dels equips de rescat. Els Bombers han iniciat la recerca a dins de la làmina d’aigua i per tota la riba del riu, uns 200m des de l’últim punt d’albirament, a la resclosa de l’Ametlla de Merola. A les 16.59h els Bombers han localitzat el cos a dins de l’aigua i han iniciat les maniobres de reanimació, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.
En aquest servei hi ha treballat també 6 dotacions dels Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de les diligències judicials, i 2 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs per part del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
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