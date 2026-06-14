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Berga abraça l'estiu amb l'obertura de les piscines municipals
L'Àrea d’Esports de l'Ajuntament de Berga ha organitzat un esdeveniment inaugural, amb un programa que inclou una tarda d'activitats amb inflables aquàtics i jocs per infants i joves, sopar a la fresca i vetllada musical
Regió7
Berga engega demà la temporada d’estiu amb l’obertura de les piscines municipals. L’equipament obrirà diàriament fins al 30 d’agost, en l’horari de 10.00 a 20.00 hores.
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Berga ha organitzat un esdeveniment inaugural, amb un programa que inclou una tarda d’activitats per a infants i joves amb inflables aquàtics i jocs a la piscina (de 16 a 19 h), sopar a la fresca al Bar del pavelló (a partir de les 19.30 h) i vetllada musical amb l’actuació del grup Ruc’n’Roll (de 22 a 23 h). De fet, al llarg de l’estiu, s’han previst activitats esportives dins el programa «Salut a l’estiu», la iniciativa «Mulla’t» organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple, i es fomentarà la convivència amb la campanya «Vull la piscina!».
Des del consistori destaquen que, enguany, es mantenen les mateixes tarifes que els últims quatre anys per fer ús de les instal·lacions de bany. Les entrades individuals van des dels 1,5 als 3,5 euros, i també hi ha diferents abonaments. Podeu consultar aquí tots els preus. A més, es tornarà a implementar l’accés gratuït a les instal·lacions de bany de la zona esportiva quan es produeixin episodis d’onada de calor.
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