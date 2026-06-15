Agenda
La Festa dels Templers de Puig-reig passa del juny al setembre
L'organització espera que el canvi de dates serveixi per oferir unes condicions meteorològiques més agradables, pensant en el confort tant dels participants com del públic
Nou canvi en l'agenda d'esdeveniments populars del Berguedà. La Festa dels Templers de Puig-reig modificarà el seu calendari a partir de l'edició d'enguany, que deixarà de desenvolupar-se l'últim cap de setmana de juny, coincidint amb el solstici d'estiu, i passarà a fer-se el primer cap de setmana de setembre. Així, la 17a edició tindrà lloc del 4 al 6 de setembre.
La decisió, presa conjuntament per l'Associació de Templers de Puig-reig i l'Ajuntament de Puig-reig, respon a la voluntat de garantir una climatologia més adequada per a la celebració. Cal tenir present que la majoria de les activitats programades tenen lloc a l'aire lliure i que la festa requereix l'ús de vestimentes i caracteritzacions històriques complexes. Per tant, les altes temperatures i l'exposició al sol de finals de juny dificulten el confort dels participants i del públic, així que amb el trasllat a principis de setembre, s'espera una meteorologia més favorable.
D'aquesta manera, l'organització del certamen ja treballa en el programa d'actes previstos entre el 4 i el 6 de setembre, que inclourà propostes per a tots els públics: des de visites guiades i activitats culturals, a les clàssiques teatralitzacions i recreacions històriques, a més d'altres propostes d'oci com concerts, tallers infantils i oferta gastronòmica. Segons indiquen els mateixos responsables, el programa detallat, incloent-hi horaris i localitzacions de les activitats, es farà públic les setmanes vinents.
Antecedents berguedans
Aquesta cita no és la primera al Berguedà que, els darrers temps, es mou al calendari per adaptar-se a les condicions meteorològiques. L'any passat, a Bagà, l'Associació Medieval de Bagà i l'Ajuntament de Bagà van acordar passar a celebrar les Festes de la Baronia de Pinós a l'octubre en lloc del juliol. En aquest cas, la decisió també va tenir a veure amb les obres, encara en marxa, a la plaça Porxada, si bé el bon resultat han fet optar als impulsors per, aquest 2026, repetir el calendari.
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