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Necrològica

Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys

Des de l'any 2014 vivia a la residència de Bagà, on també va portar la seva passió pels llibres impulsant la biblioteca en aquesta instal·lació

Leo Boixader, en una imatge d'arxiu

Leo Boixader, en una imatge d'arxiu / Dani Perona

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Regió7

Bagà

Ha mort Leo Boixader i Roma, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys. Vivia a la residència de Bagà des de l'any 2014, on va continuar molt vinculada a la dinamització cultural i la promoció de la lectura.

A Boixader se la recordarà per ser la bibliotecària de la capital del Berguedà, funció que va exercir entre 1985 i 1993. Aleshores, el centre no s'havia traslladat a la seva ubicació actual i es constituïa com la Biblioteca de la Caixa, estant primer a la plaça de les Fonts i posteriorment traslladada al passeig de la Pau. De fet, tot i jubilar-se, es va mantenir activa en l'ofici, liderant l'estructuració del fons bibliogràfic que va trobar a la residència de Bagà perquè servís també de biblioteca.

De la seva trajectòria també destaca l'impuls del projecte de les Aules de Formació Cultural per a la Gent Gran de Berga, juntament amb Concepció Antich l'any 1996, donant resposta a una demanda inesperada i comptant amb la participació de diversos professors. Es van tractar temàtiques molt variades i hi van participar una gran varietat d'alumnes, que mostraven interès per una vellesa activa i amb ganes de continuar aprenent.

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L'any 1990, Boixader va rebre el Premi Ciutat de Berga a la Cultura Popular de mans de l'aleshores alcalde, Agustí Ferrer. En un missatge a les xarxes socials, l'Ajuntament de Berga ha expressat el seu condol i ha recordat la seva antiga bibliotecària, reconeixent també la seva vinculació a l'escoltisme i al cant coral, i destacant que va contribuir activament a la vida cultural i associativa de la ciutat.

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