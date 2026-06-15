Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
El jutjat de Berga els va interrogar dissabte per una causa oberta d'homicidi
La plaça 2, secció instrucció, del tribunal d'instància de Berga va rebre dissabte els dos detinguts per l'anomenat crim de la Baells, i en va acordar la presó provisional comunicada i sense fiança en una causa oberta per homicidi.
Els Mossos van passar dissabte al migdia a disposició judicial a tots dos detinguts, S.M., i D.F., després de detenir-los dijous com a presumptes autors de la mort del crim de Gabriel Morales Marín, el cos del qual va ser localitzat el passat 15 d’abril al pantà de la Baells. Des del primer moment, les investigacions dels Mossos havien conduït als ara detinguts. L'home, D.F. era propietari del pis on vivia la víctima, que pagava en part amb les tasques de rehabilitació d'aquesta. Al cap de poc temps del crim, els agents ja rondaven el pis on va succeir el crim, al carrer del Carme número 13 de Berga, i al pis on vivia la parella, al carrer Verge de la Salut, 16. Finalment, dimecres al migdia els veïns de tots dos domicilis ja van veure que hi havia presència de vehicles dels Mossos d'Esquadra davant de les dues cases, fins que dijous els van acabar detenint.
L'home, de 62 anys, era molt conegut al centre de Berga, on es dedicava a fer alguns treballs de paleta, i veïns de la zona, que el coneixien, han explicat que ell mantenia bona relació amb l'entorn del carrer. Les causes de l'homicidi no han transcendit, però algunes fonts apunten a un problema per un deute.
Al barri també es coneix la persona que la policia ha buscat des del començament com a autor material, que després d'un temps allunyat de la casa, en els últims dos mesos s'havia vist més pel barri. Segons els veïns, la víctima feia temps que vivia a la casa, quan l'actual propietari la va comprar. Sense informació oficial, els veïns expliquen que la parella detinguda duia una vida desordenada.
A hores d'ara, els dos pisos estan precintats, després de les tasques dels investigadors, que aquest dijous van passar bona part del dia buscant proves, amb els dos detinguts presents i emmanillats, i amb presència judicial. Després d'això, alguns llums de dins dels pisos van quedar encesos.
El cadàver
Segons s'ha anat sabent, la mort s'hauria produït al primer pis del carrer del Carme número 13. D'allà, un carrer molt estret, els autors s'haurien endut el cos amb un vehicle fins al pantà de la Baells, per desfer-se'n.
El cadàver va ser trobat per una veïna de Vilada que estava passejant els seus gossos a la zona del pont del Doro. En aquell punt desemboca el rierol del Merdançol en el pantà de la Baells, actualment molt carregat d'aigua. Estava surant i, de l'embolcall que l'ocultava, subjectat amb una corretja, sobresortia una mà. De seguida, la dona va trucar al telèfon d'emergències. En el moment en què la policia va arribar al lloc dels fets, es va constatar la pitjor de les sospites: en efecte, es tractava d'un cadàver. Algunes fonts apunten que l'haurien llençat a les aigües del pantà per fer-lo desaparèixer, però que la subjecció que el lligava al pes que l'havia de mantenir enfonsat es va trencar, i va acabar sortint a superfície.
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