Salut
El col·lectiu mèdic berguedà reconeix la recerca de la doctora Mercè Subirana
L'Acte de la Professió Mèdica del Berguedà va servir com a punt de trobada dels professionals de la comarca, i també per presentar el llibre "L’últim transhumant" de Jordi Romeu
Regió7
La Junta Comarcal del Berguedà del CoMB va impulsar la celebració de l'Acte de la Professió Mèdica, la darrera setmana. La trobada va servir perquè els professionals berguedans es retrobessin i com a espai per fer entrega del sisè Premi Dr. Pau Florejachs i Viladomiu. Enguany, el col·lectiu mèdic ha reconegut la recerca a càrrec de la doctora Mercè Subirana i Font, titulat: Consum, actituds, comportament i coneixement sobre la sal entre usuaris i sanitaris d’un centre d’atenció primària.
El premi serveix per guardonar i reconèixer el millor treball de recerca en el camp de les ciències de la salut, realitzat durant els dos darrers anys per metges i metgesses que viuen o treballen a la comarca del Berguedà. En aquest cas, Subirana és natural de Gironella i treballa com a metgessa de família a l'EAP Sagrada Família de Manresa (ICS), amb un equip format per Anna Delgado, Ramón Rodríguez, Berta Vilà, Marta Sendra, Isabel Roig i M. Àngels Aznar.
L'acte, celebrat a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, també va acollir la presentació del llibre L'últim transhumant, de l'escriptor Jordi Romeu. La història parla del vincle entre dos pobles separats geogràficament, però units pel pas dels ramats, i del seu protagonista, un pastor que, com tots els que han escollit aquest ofici, té una personalitat singular, marcada, amb les idees molt clares i amb plena voluntat de sacrifici. Segons han detallat per part de la Junta Comarcal del CoMB, "aquesta història permet fer una analogia entre la vida del pastor i la del metge de l'entorn rural", servint d'homenatge als professionals que els han precedit i que "van exercir la medicina a la Catalunya interior, amb les dificultats pròpies del seu temps, i amb una dedicació i passió pels seus pacients iguales a les del protagonista del llibre".
L'esdeveniment també va comptar amb les intervencions de la presidenta de la Junta Comarcal del Berguedà del CoMB i metgessa de família a l'EAP Navàs-Balsareny, Anna Escalé, i del tresorer del CoMB, Jordi Aligué.
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