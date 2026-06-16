Administració
David Prat deixa Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat i passa a dirigir Metro de Barcelona
Fill de Vallcebre, Prat haurà de fer front a reptes com la culminació de la L9, la modernització de les infraestructures i la digitalització del sistema, entre altres
Regió7
Metro de Barcelona engega una nova etapa amb la incorporació de David Prat Soto, fill de Vallcebre, com a nou director. Enginyer de Camins, Canals i Ports, i graduat en enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Prat ha deixat enrere una llarga trajectòria al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica després que la seva candidatura hagi resultat la més ben valorada en el procés de selecció.
El fins ara director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya ha ocupat diferents càrrecs dins el mateix departament. Per exemple, ha estat subdirector general de Programació i Execució, cap del Servei de Mobilitat de Terres de l'Ebre o subdirector general de planificació i projectes. En aquestes diferents etapes ha participat i impulsat projectes de l'àmbit del transport públic, com la línia L9 o els perllongaments dels FGC a Sabadell i Terrassa, i de millorar de la xarxa viària amb l'ampliació de la C-58 i de la C-17. També ha desenvolupat una part de la seva carrera a l'empresa privada. Com a director de projectes de la consultora IDOM, va redactar el projecte d'arquitectura i instal·lacions per a la posada en funcionament de l'L5 de metro entre Horta i Vall d'Hebron.
Per tot plegat, des de l'organisme assenyalen que "el lideratge de David Prat Soto se suma al talent i la dedicació de totes les persones que formen Metro de Barcelona", valorant que la seva experiència permetrà continuar avançant en els reptes principals que té sobre la taula l'ens. En aquest sentit, citen tasques com la millora contínua del servei, amb projectes clau com la posada en marxa del darrer tram de l'L9, la modernització de les infraestructures, la digitalització del sistema i el reforç d'un model de mobilitat sostenible i al servei de la ciutadania.
Ramon Ramírez, el seu relleu
Aquest dimarts, el Govern ha anunciat el nomenament del nou director general d'Infraestructures de Mobilitat. Es tracta de Ramon Ramírez Llorente, enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i que compta amb més de 25 anys d'experiència en el sector de les infraestructures i la mobilitat. Al llarg de la seva trajectòria professional ha ocupat càrrecs de direcció i alta responsabilitat tant en el sector públic com en el privat. Fins ara, ha estat director de Serveis Econòmics, Financers i Generals d'Ifercat, on ha participat en projectes estratègics vinculats al traspàs de Rodalies i a l'estructuració de col·laboracions publicoprivades per al desenvolupament de noves infraestructures ferroviàries.
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