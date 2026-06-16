Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre
Dos alumnes han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques
Un incident amb la bateria d’un telèfon mòbil ha tingut lloc aquest dimarts a primera hora del matí a l’institut de Bagà, situat a l’avinguda de Salarich, 29, provocant un petit ensurt que ha obligat a evacuar l’edifici de manera preventiva, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. L’avís als serveis d’emergència s’ha rebut a les 8:38 hores. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació del cos, que en arribar han trobat presència de fum a l’interior del centre. Els efectius han procedit a ventilar les instal·lacions per garantir la seguretat.
Abans de l’arribada dels equips d’emergència, el centre ja havia estat autoevacuat de forma ordenada.Com a conseqüència de l’incident, dos alumnes han estat traslladats al CAP per a una valoració mèdica.
Segons les primeres informacions, l’afectació ha estat lleu i no s’han registrat danys de consideració. Els serveis d’emergència han donat per controlada la situació poc després de la seva intervenció.
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