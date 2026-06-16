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Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre

Dos alumnes han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques

Imatge d'arxiu de l'institut Alt Berguedà de Bagà

Imatge d'arxiu de l'institut Alt Berguedà de Bagà / MIQUEL SPA

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un incident amb la bateria d’un telèfon mòbil ha tingut lloc aquest dimarts a primera hora del matí a l’institut de Bagà, situat a l’avinguda de Salarich, 29, provocant un petit ensurt que ha obligat a evacuar l’edifici de manera preventiva, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. L’avís als serveis d’emergència s’ha rebut a les 8:38 hores. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació del cos, que en arribar han trobat presència de fum a l’interior del centre. Els efectius han procedit a ventilar les instal·lacions per garantir la seguretat.

Abans de l’arribada dels equips d’emergència, el centre ja havia estat autoevacuat de forma ordenada.Com a conseqüència de l’incident, dos alumnes han estat traslladats al CAP per a una valoració mèdica.

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Segons les primeres informacions, l’afectació ha estat lleu i no s’han registrat danys de consideració. Els serveis d’emergència han donat per controlada la situació poc després de la seva intervenció.

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