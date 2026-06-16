Urbanisme
L'Ajuntament de Berga convoca la ciutadania per rematar la proposta del Pla de Barris
Per promoure la participació veïnal, també s'ha habilitat una enquesta per recollir l'opinió sobre la situació del Barri Vell que permeti establir prioritats i orientar futures accions de millora
L'Ajuntament de Berga continua treballant en la proposta del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, amb l'objectiu de concórrer a la segona convocatòria. Segons va compartir el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, una de les vies per acabar d'arranjar el projecte anterior és el de la participació ciutadana i, per aquest motiu, s'han impulsat dues accions concretes: una sessió de pluja d'idees i una enquesta per recollir opinions.
Aquest dijous, 18 de juny, el consistori ha programat una trobada oberta a la Sala Casino, a partir de les 19.00 hores. La iniciativa té l'objectiu de treballar les actuacions de les diferents línies estratègiques del projecte amb el veïnat. Però, en cas que algú no pugui assistir-hi, també podrà fer les seves aportacions mitjançant l'enquesta que s'ha habilitat. Millorem el Barri Vell pretén recollir l'opinió sobre la situació d'aquesta zona de la ciutat, orientant i prioritzant les actuacions de millora necessàries en el marc d'aquesta segona convocatòria. El qüestionari es podrà respondre fins al 26 de juny, aquí.
Tal com detallen des de la corporació local, en el marc de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, "és imprescindible que la ciutadania participi en el disseny i la presa de decisions de les polítiques urbanes", tenint en compte que "l'urbanisme determina com vivim, ens relacionem i interactuem amb l'entorn". En concret, assenyalen que "es considera necessari poder comptar amb el coneixement i l'opinió dels veïns i veïnes per a la priorització de les actuacions a incloure en el projecte", donat l'impacte transversal de l'urbanisme en la vida de les persones.
Una trentena d'actuacions
Des de l'Ajuntament han recordat que la missió és obtenir 12,5 milions d'euros "per dur a terme la transformació integral del Barri Vell", mitjançant una sol·licitud que "contempla gairebé una trentena d'accions dividides en tres eixos estratègics: transformacions físiques, transició ecològica i acció sociocomunitària". A grans trets, el consistori fa referència a actuacions en els àmbits de l'urbanisme, l'habitatge, l'eficiència energètica i hídrica, l'emergència climàtica o en parcs i jardins, així com de treballs d'economia circular, reducció de les desigualtats, equitat de gènere, salut, educació, economia i treball.
"Sens dubte, el gruix de les propostes seran les mateixes", declarava la setmana passada Serra, que també va avançar que s'afinaran tècnicament les iniciatives "per explicar millor quins problemes pretenem solucionar i què volem aconseguir amb les diferents propostes que fem".
El consistori es va presentar a la primera convocatòria del Pla de Barris, però no va resultar seleccionat entre les propostes escollides de la primera resolució. En cas d'assolir el finançament, la Generalitat aportaria el 70%, i el consistori haurà d'aportar o aconseguir el pressupost restant.
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