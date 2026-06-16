Política
L'Ajuntament de Berga se'n vol anar de vacances amb el pressupost aprovat
El regidor d'Hisenda, Moisès Masanas, assegura que la proposta que es portarà a votació és bona per la ciutat, perquè inclou creixement sense endeutament
L'Ajuntament de Berga se'n vol anar de vacances amb el pressupost aprovat. L'equip de govern assenyala que negocia des del mes d'abril amb la resta de grups del plenari la proposta, després d'un encaix difícil d'assolir per les exigències del Pla d'Ajust a l'hora d'incorporar inversions a partir de subvencions en diferents anualitats. Ara bé, els acords s'estan fent esperar i, amb la primera meitat de l'any ja esgotada, encara no hi ha uns nous comptes validats.
"Crec que va bé", deia l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, al voltant del treball de negociació en marxa. Sense entrar a desvetllar si ja hi havia acords a punt de forjar-se, el batlle va compartir que "esperem poder fer el ple de pressupost no sé si abans d'acabar el juny, i si no, intentarem que sigui la primera setmana de juliol". "No ens n'anirem gaire més d'aquí", asseverava.
Sigui com sigui, va incidir que han tingut contactes amb totes les formacions, mantenint la línia de diàleg i entesa que Sànchez s'ha marcat per aquest mandat. "La meva manera de fer des del principi de la legislatura ha estat d'intentar parlar sempre amb tothom, independentment que puguem compartir més ideologies o menys", declarava, emfatitzant que "vull intentar que tothom se senti partícip, i amb aquestes continuo fins al final", malgrat que sigui conscient que "evidentment, hi ha partits que no aprovaran els pressupostos, però no passa res. És normal".
"És un bon pressupost"
El pressupost —o més aviat, la seva absència— també va ser tractat en el decurs del darrer ple ordinari. S'hi va referir la portaveu de BeGI, Judit Vinyes, que va aprofitar el torn de precs i preguntes per recriminar al regidor d'Hisenda, Moisès Masanas, que "no té cap mena d'interès a aprovar els pressupostos", aprofitant la mateixa intervenció per fer lectura dels consistoris berguedans que ja havien donat llum verda als comptes anuals. "Els pressupostos no els aprova el regidor", va respondre Masanas, que també va explicar que "tenir més recursos no garanteix aprovar els pressupostos".
El titular d'Hisenda va recordar que els comptes "els aproven les majories que es poden conformar", i donada la situació de govern en minoria, és necessari obrir un diàleg per poder-los tirar endavant. En aquest sentit, Masanas va deixar palès que "des del 2 d'abril tenen els pressupostos sobre la taula", i que si no els van poder lligar abans és pels inconvenients i dificultats de fer encaixar els "diners en diferit en tres anys" en els comptes d'una administració pública en situació de Pla d'Ajust. Més enllà d'això, el regidor també va manifestar que "hi ha estratègies, que són lògiques i sabíem que hi serien", apuntant que "uns no volen que els diguis que són una crossa, els altres volen incorporar una altra cosa, a l'altre ja li va bé desgastar...". "És part del joc polític", va concloure.
Sigui com sigui, Masanas es va mostrar confiat sobre la solidesa de la proposta elaborada que, a l'espera de fer incorporacions concretes a petició de l'oposició per guanyar-se el vot favorable, va defensar que "tenen un pressupost que preveu creixement per la ciutat de Berga, sense que hi hagi endeutament". "És un bon pressupost", exclamava. Amb tot, va allargar la mà, en la línia de l'alcalde, afirmant que "no tinc problemes a negociar amb ningú, pel bé de la ciutat".
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