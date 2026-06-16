Urbanisme
L'Ajuntament de Puig-reig destina 200.000 euros a millorar la seguretat viària
El gruix del pressupost s'ha destinat als treballs d'asfaltatge, però també inclou la pintura, passos elevats i reductors de velocitat
Regió7
L'Ajuntament de Puig-reig ha invertit 200.000 euros de fons propis en un seguit d'actuacions de millora de la seguretat viària. Els treballs s'emmarquen en el Pla de manteniment i millora de les vies urbanes, amb l'objectiu de "posar al dia els carrers del municipi, millorar la seguretat vial i garantir una millor mobilitat per a tothom". El gruix del pressupost s'ha destinat a l'asfaltatge.
Segons detallen des de la corporació en un comunicat de premsa, la primera fase es va executar fa uns mesos i va constar de l'arranjament del ferm en el tram comprès entre la casa consistorial (Pau Casals) i la rotonda de la Corrida (passeig de la Via). L'actuació també va incloure la construcció de nous passos de vianants elevats per protegir els vianants. La partida va ser de 69.794,74 euros (IVA inclòs).
Les darreres jornades es treballa als carrers Tarragona i Sant Marçal. Tal com han compartit, la intervenció d'asfaltatge, pavimentació i obres complementàries en aquests dos carrers ja estan pràcticament enllestits i només resta pendent executar els treballs de pintat de la senyalització horitzontal. Aquesta fase ha sumat una inversió de 114.510,05 euros (IVA inclòs).
Des del consistori també avancen que, pròximament, el pla preveu la instal·lació de dues unitats de reductors de velocitat al Polígon Industrial de Cal Prat. L'operació suposarà un import d'11.253 euros (IVA inclòs) i es preveu que comenci "en un termini curt de temps". Més endavant, també s'esperen noves actuacions, pel fet que des de l'Ajuntament estan planificant noves fases. En concret, ja disposa del projecte redactat i la valoració econòmica per actuar a la zona del carrer Alsina i a la baixada de Cal Biel (a l'altura del pas elevat).
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