Política
La CUP i ERC troben en el PSC l'aliat per aprovar el pressupost de Berga
Els grups han lligat inversions destacades com la modernització del polígon, la urbanització dels Pedregals, la renovació de la plaça de Santa Eulàlia o la reparació dels murs de la plaça de Sant Pere
Fumata blanca al pressupost del 2026 de l'Ajuntament de Berga. L'equip de govern de la CUP i ERC ha lligat un acord amb el PSC que permet assegurar l'aprovació dels comptes. Els portaveus dels tres grups al plenari han fet l'anunci aquest vespre en una roda de premsa conjunta, on han compartit les inversions que han permès establir l'entesa que garantirà la llum verda en la celebració del corresponent ple extraordinari, amb data encara per determinar.
"Hem treballat amb el PSC un acord polític per a l'aprovació dels pressupostos d’aquest 2026", ha confirmat el regidor d'Hisenda i portaveu d'ERC, Moisès Masanas, qui ha agraït la cintura dels socialistes per pactar un full de ruta econòmic que té per finalitat "donar resposta a les necessitats i oportunitats que Berga i els seus veïns i veïnes necessiten que els garantim".
"Hem treballat un pressupost que pretén garantir aquest context canviant i els reptes de la ciutat, que sigui realista i sense generar deute", ha emfatitzat Masanas, que s'ha referit a sis inversions concretes entre les més cabdals de la proposta. La més abundant i difícil d'encaixar ha estat els 1,98 milions d'euros per la modernització del Polígon Industrial de la Valldan, cobert majoritàriament a través d'una subvenció inclosa dins el Programa Sectorial de Millora de Polígons Industrials de la Diputació de Barcelona. Els fons arribaran en tres anualitats, i per això calia deixar les partides ben lligades.
La via pública s'emporta bona part de les actuacions pactades, incloent-hi 350.000 euros a la urbanització dels Pedregals, 240.000 euros a la plaça vella de Santa Eulàlia, 200.000 euros als murs de la plaça de Sant Pere i 150.000 euros en arranjament de paviments i voreres. En equipaments, s'ha fet menció dels 98.500 euros que es destinaran a renovar el terra del pavelló. D'altra banda, des del PSC han incidit en incrementar la partida destinada a millorar l'enllumenat públic amb per valor de 32.000 euros, ampliar l'abast dels treballs d'accessibilitat a les instal·lacions de la piscina municipal per tal d'encabir-hi els vestidors, incidir en la renovació dels parcs infantils, millorar la seguretat dels itineraris escolars, i aprovar el pressupost de BRG incorporant un increment salarial del 5% a la plantilla.
Una aliança "per responsabilitat política"
Els tres representats s'han mostrat convençuts amb l'acord assolit. "No som d'enquistar-nos en els problemes, sinó de trobar solucions", ha valorat el portaveu del PSC, Marc Ortega, explicant que aquest pacte és el resultat de "mesos de treball i diferents reunions". Un diàleg que, a la vegada, ha reconegut que es va aturar momentàniament a l'espera que l'equip de govern complís amb "tres condicions indispensables": eliminar les pintades ofensives repartides per la ciutat, incloure el Parany en la millora de l'enllumenat, i que el projecte de la plaça de Santa Eulàlia es fes realitat.
"És un projecte molt ampli i un pressupost ben pensat", ha compartit Ortega, afegint que "evidentment, no és el pressupost que hauria fet el PSC, però l'hem enriquit". En definitiva, ha mostrat la "mà estesa al govern" de cara a fer possible els pressupostos, precisant que "no és un xec en blanc", ja que la seva tasca continuarà sent la de "fiscalitzar i denunciar allò que no ens sembli bé, com fins ara".
Per part de la CUP, Aleix Serra ha reivindicat que "no és fàcil encaixar un pressupost de la mida que té Berga aquests moments", lloant el treball de l'àrea econòmica del consistori. També ha posat en relleu que des del PSC "han fet propostes ben aterrades, raonables i encertades", destacant que el grup "han entès quina era la situació de Berga, i que les inversions previstes eren importants de tenir aprovades per no haver de fer maniobres estranyes per poder-les executar".
"Per responsabilitat política, ens comprometem a aprovar el pressupost amb les condicions acordades", ha conclòs Masanas, assenyalant que si bé hi ha inversions que segurament són transversals amb les d'altres grups, no totes les demandes s'han pogut atendre perquè l'objectiu ha estat "vetllar perquè sigui assumible i no crear endeutament". Així, a l'espera que s'acabi de donar el detall dels comptes, el titular d'Hisenda ha avançat que el pressupost d'enguany superarà els 26 milions d'euros.
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