Seguretat ciutadana
Els Agents Locals de Gironella tornen a operar en la franja nocturna
La incorporació d'efectius permet ampliar el servei de vigilància i la presència al carrer, que també es reforçarà amb més material tècnic per millorar-ne l'efectivitat
Gironella recupera el servei nocturn dels Agents Locals. La mesura s'emmarca dins les polítiques implementades per l'Ajuntament de Gironella amb l'objectiu de millorar la seguretat ciutadana a la vila i el conjunt del municipi, amb el reforç de la partida destinada al cos al pressupost d'enguany que, a més d'ampliar efectius, també ha permès adquirir nou material tècnic per guanyar efectivitat.
"La seguretat no és només actuar quan hi ha un problema, sinó ser presents al carrer, conèixer el territori i generar confiança entre la ciutadania", ha declarat l'alcalde, David Font, que també ha destacat que "recuperar el servei nocturn ens permet avançar cap a aquest model de proximitat que volem per al municipi". Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Gerard Iglesias, assenyala que "disposar d'una plantilla estable ens dona la capacitat de planificar millor el servei i garantir una major cobertura durant tota la setmana, amb una presència més visible i constant als barris i al centre del poble".
En concret, i segons ha fet saber la corporació local, els Agents Locals prestaran servei també en horari de nit, de dilluns a dissabte. Les funcions principals seran la de vigilància, control de l'espai públic, prevenció d'actes incívics i atenció a la ciutadania. Cal tenir present que "una de les principals apostes del consistori és potenciar el patrullatge de proximitat", detallen, avançant que pararan atenció en espais públics, zones comercials, equipaments municipals i punts de trobada habituals de la població.
En aquest sentit, des de l'Ajuntament fan referència al fet que "diversos estudis i experiències en municipis d'arreu del país evidencien que la presència policial visible i propera contribueix a augmentar la percepció de seguretat", i també destaquen que "facilita la detecció precoç de conflictes i incidències gràcies al coneixement directe de la realitat local". De fet, el servei nocturn serà la culminació d'un procés de reforç que s'evidencia també en les dades del servei, perquè segons apunten des del consistori "els Agents Locals de Gironella han anat incrementant progressivament les seves funcions i actuacions al llarg dels darrers anys". A tall d'exemple, exposen que durant el 2025, es van executar més de 3.600 serveis relacionats amb el trànsit, l'assistència ciutadana, la col·laboració amb altres cossos d'emergències com Mossos d'Esquadra i Bombers, la vigilància de l'espai públic o la tramitació d'expedients administratius.
Per complementar l'aposta, des de la corporació local recorden que es disposarà de nous recursos que permetran millorar el servei. D'una banda, es preveu la incorporació, prevista durant l'estiu, d'un nou vehicle policial amb majors prestacions que s'adaptarà a les necessitats actuals del cos. I de l'altra, també fan referència a l'adquisició d'altres aparells tècnics com alcoholímetres i equipament personal per intervenir, en cas que sigui necessari. El pressupost anual preveia aquestes implementacions en l'àmbit de la seguretat, incloent-hi també el projecte d'instal·lació de càmeres de videovigilància que permetin ampliar el control i supervisió davant de possibles incidències a la via pública. Finalment, l'apartat estimava nous cursos i formació dirigida als agents.
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