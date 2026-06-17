Cultura
L'Àgora Cultural Berga abraça la música: Antoni Ros Marbà conversarà amb Oriol Pérez Treviño
La trobada arriba pocs mesos després del llançament del llibre de Pérez Treviño, "Jo no soc d'eixe món", en què l'autor recull un seguit de converses amb Ros Marbà
Regió7
Antoni Ros Marbà, un dels noms més rellevants de la música catalana contemporània i referent de la direcció orquestral al país, serà el protagonista d'una nova sessió del cicle Àgora Cultural Berga. El director d'orquestra i compositor conversarà amb el musicòleg i divulgador manresà Oriol Pérez Treviño, aquest divendres, 19 de juny, a partir de les 19.00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga.
La trobada arriba pocs mesos després del llançament del llibre de Pérez Treviño, Jo no soc d'eixe món (Dinsic Publicacions Musicals), en què l'autor recull un seguit de converses amb el mestre. El llibre es defineix "no només com un homenatge" a Ros Marbà, sinó com una oportunitat per "escoltar-lo d'una altra manera".
Nascut a l'Hospitalet de Llobregat el 1937, Antoni Ros Marbà va ingressar al Conservatori de Barcelona, on es va formar en direcció musical amb Eduard Toldrà., i més tard va ampliar els estudis amb Sergiu Celibidache a Siena i amb Jean Martinon a Düsseldorf. Ha estat al capdavant de formacions tan rellevants com l'Orquestra Simfònica de Radiotelevisió Espanyola, l'Orquestra Ciutat de Barcelona, l'Orquestra Nacional d'Espanya i la Reial Filharmonía de Galícia.
Considerat una figura clau de la direcció orquestral al país, ha dirigit bona part del repertori operístic de referència i ha enregistrat títols emblemàtics de la sarsuela com Doña Francisquita, Bohemios, La verbena de la Paloma, Goyescas i Luisa Fernanda, treballs que han rebut un ampli reconeixement de la crítica especialitzada. Els darrers anys, Ros Marbà ha centrat una part important de la seva activitat en la composició, amb peces com l'òpera Walter Benjamin at Port Bou, el Quartet Tardoral i el Divertimento Concertante en Fa. Aquesta trajectòria ha estat reconeguda amb nombroses distincions, entre les quals destaquen la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Música.
La sessió compta amb la col·laboració de la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i del periodista Xavier Gual. De fet, el moderador de la conversa serà el periodista Dani Perona, vocal de la junta de la demarcació del col·legi. També té el suport de l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus. Tot plegat queda sota el paraigua d'Àgora Cultural, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Berga a través del Museu Comarcal de Berga, que busca generar espais de reflexió i conversa amb personalitats destacades dels àmbits de la cultura, el pensament i la societat.
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