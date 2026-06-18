Serveis
Una campanya de detecció de fuites a la xarxa d'aigua de Bagà permet localitzar set incidències
Els treballs s'han executat fent ús de cinquanta aparells acústics que han permès monitorar el comportament de les canonades, estudiant el soroll i les vibracions de l'aigua
Regió7
L'Ajuntament de Bagà i Veolia han dut a terme una campanya de recerca de fuites a la xarxa d'aigua potable al municipi, tant al nucli de Bagà com al barri de Terradelles. L'acció s'ha desenvolupat en dues fases durant els mesos de maig i juny en els quals s'han pogut detectar set incidències.
Amb l'objectiu de millorar l'eficiència del servei i reduir les pèrdues d'aigua, la corporació local i la companyia de serveis han treballat de bracet en l'actuació, durant la qual s'ha analitzat pràcticament la totalitat de la xarxa d'abastament, amb gairebé dotze quilòmetres revisats. Per fer-ho possible, s'han distribuït prop de cinquanta aparells acústics per diferents punts de la xarxa que estan equipats amb una tecnologia que permet monitorar el comportament de les canonades i detectar possibles fuites no visibles gràcies a l'anàlisi del soroll i les vibracions de l'aigua. Un cop detectades i localitzades, la brigada municipal s'ha fet càrrec de la reparació de les fuites.
Per part del consistori, el regidor de Serveis Municipals, Pablo Samper, ha detallat que l'actuació dona continuïtat als treballs iniciats l'any passat, quan l'Ajuntament de Bagà va executar una primera operació de detecció de fuites a la xarxa municipal de subministrament d'aigua mitjançant a una subvenció de la Diputació de Barcelona. "Els bons resultats obtinguts han portat l'Ajuntament a apostar per una segona campanya finançada íntegrament amb fons propis, emmarcada dins del programa municipal de manteniment, millora i renovació de la xarxa d'aigua", ha precisat el regidor qui ha remarcat que "l'aigua és un bé que hem de cuidar sempre, però especialment ara que és un recurs encara més escàs i necessari que mai".
Així mateix, el cap de distribució de Veolia als Pirineus, David González, ha assegurat que "la detecció primerenca de fuites, gràcies a la incorporació de tecnologies avançades de monitoratge acústic, ens permet identificar incidències no visibles amb una gran precisió i actuar de manera preventiva", incidint que "aquesta capacitat és clau per millorar l'eficiència i el rendiment de les xarxes d'aigua, reduir les pèrdues i avançar cap a una gestió més sostenible dels recursos hídrics".
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