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L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població

Èl consistori ha avisat als veïns d'un intent de furt que no ha fructificat, i posa en avís la resta de la població

En deixar els objectes al cotxe, algú llença monedes al terra i t'avisa que t'han caigut. És el mètode conegut com a &quot;sembra&quot;

En deixar els objectes al cotxe, algú llença monedes al terra i t'avisa que t'han caigut. És el mètode conegut com a "sembra" / Mossos d'Esquadra / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

L'Ajuntament de Casserres ha emès un avís aquest dijous al matí sobre la presència d'uns possibles lladres que haurien intentat actuar a la població. Afortunadament no se n'han sortit.

Segons la nota que ha tramès el consistori a través de les seves xarxes socials, "hi ha hagut un intent de furt a Casserres. Dos homes - no casserrencs - ben vestits i amb un cotxe negre han distret una conductora i, mentrestant, han intentat prendre-li la bossa de mà que portava al seient del copilot".

Des de l'Ajuntament s'ha informat dels fets als Mossos d'Esquadra de Berga, però aconsellen que "és important que aquestes situacions es denunciïn per part de les persones afectades o testimonis propers al 112". El comunicat acaba dient que "segons els Mossos d'Esquadra, segurament els autors ja deuen haver canviat de poble a hores d'ara, però val la pena anar amb compte".

Aquest sistema de furt s'anomena la sembra. Habitualment, la víctima carrega la compra al seu vehicle quan un individu se li acosta i deixa caure unes monedes a terra amb la intenció de distreure-la. Altres vegades es fa demanant una adreça, o establint conversa. Un cop la víctima està distreta, els lladres aprofiten per sostreure-li la bossa de mà que, normalment, ha quedat sobre el seient del cotxe per la banda de l'acompanyant.

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Per evitar aquest tipus de furts, els Mossos aconsellen estar a l’aguait de si hi ha alguna persona en actitud d’esperar o vigilant i si, en el moment de carregar la compra al vehicle, algú requereix la seva atenció, fer-ne cas omís i tancar immediatament el vehicle.  

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