Atenció sanitària
L'Hospital de Berga instal·larà un equip de ressonància magnètica
Les obres d'adequació de l'espai que ocuparà començaran les pròximes setmanes, convertint el centre en l'únic equipament del Berguedà amb un servei d'aquestes característiques de titularitat pública
Regió7
L'Hospital de Berga engegarà, en qüestió de setmanes, les obres d'adequació de l'espai que acollirà el futur equip de ressonància magnètica. Els treballs es duran a terme a la planta -1 del centre, i inclouran l'adaptació arquitectònica de la zona on se situarà la maquinària, a més de la implantació de les instal·lacions tècniques necessàries per al funcionament de la nova ressonància.
Actualment, tota l'activitat generada des de l'Hospital de Berga i des de l'Atenció Primària comarcal –gairebé 3.000 ressonàncies a l'any– s'ha de derivar a centres externs entre Berga, Manresa i Barcelona, segons informen en un comunicat de premsa. D'aquesta manera, la implantació d'un equip propi permetrà resoldre aquestes proves en proximitat i reduir significativament els desplaçaments fora de la comarca.
Tal com recalquen en l'escrit, la incorporació d'aquesta tecnologia permetrà millorar la capacitat diagnòstica de l'Hospital, incrementar la resolució en pacients ingressats i urgències, reduir la dependència de proveïdors externs i millorar la traçabilitat de tot el procés assistencial. De fet, l'impuls d'aquest equipament s'emmarca en l'estratègia del Servei Català de la Salut per apropar els mitjans diagnòstics a la ciutadania i garantir l'equitat territorial, especialment en zones que encara no disposen d'aquest equipament dins del sistema públic. I és que, un cop estigui operativa, l'Hospital de Berga esdevindrà en el centre amb l'única ressonància magnètica pública del Berguedà.
El pressupost dels treballs d'adequació que s'executaran pròximament se situa per sobre dels 513.000 euros. Tot plegat, farà possible que l'Hospital reforci el seu paper com a centre resolutiu dins la Regió Sanitària Catalunya Central i garanteix una major equitat territorial per a la ciutadania del Berguedà, segons posen de manifest en el comunicat.
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