Agenda
Olvan i Cal Rosal animaran l'estiu amb activitats durant set caps de setmana
Les propostes engeguen aquest dissabte, 20 de juny, amb un vespreig, i s'allargaran fins a la celebració de la Festa Major olvanesa, que tindrà lloc del 30 de juliol al 5 d'agost
Regió7
L'Ajuntament d'Olvan i el teixit associatiu del municipi han fet realitat una nova edició del cicle Viu l'estiu a Olvan i Cal Rosal. La proposta s'emmarca en la voluntat de generar espais de trobada dels veïns i impulsar la cultura al municipi, a partir de l'impuls d'un seguit d'activitats durant la temporada estival. En total, s'han programat iniciatives durant set caps de setmana, que arrenquen aquest dissabte, amb la celebració d'un vespreig.
El PD Toni Malé posarà música a la vetllada del 20 de juny, organitzada pel grup de teatre amateur que aquest 2026 s'ha proposat recuperar els Pastorets d'Olvan. Tres dies després, amb motiu de la revetlla de Sant Joan, es durà a terme la portada de la flama amb relleus i se celebrarà la tradicional revetlla, com es fa des de fa més de 35 anys. Encara dins el mes de juny es viurà "un dels plats forts de '’estiu d'enguany". Serà a Cal Rosal, el 26 de juliol, amb el festival Perifèria Cultural, cita itinerant de música, cultura i gastronomia dels Països Catalans. Després de l'obra de teatre Acorar, de Toni Gomila, i d'un sopar gastronòmic a càrrec d'Eduard Finestres (Corpus), la gira L’última i mo n'anem, de Pepet i Marieta, farà parada a la colònia, sent un dels últims concerts abans de retirar-se.
Passant al juliol, el dia 3 es dedicarà al reconeixement de la gent gran del municipi, en un esdeveniment que culminarà amb un concert dels Trending Covers. L’endemà, el festival Al Ras portarà diverses actuacions de circ pels carrers d'Olvan, culminant amb l'espectacle de la companyia de circ contemporani especialitzada en acrobàcies Kolektivo Konika, amb l'artista local Candela Casas.
El cap de setmana del 10 i 11 de juliol, Cal Rosal viurà el punt àlgid de la seva Festa Major, amb el Mercat de Productors com un dels seus principals reclams. Una de les novetats més destacades d'enguany és que el torneig de futbol sala, organitzat per l'Olvan CE, s'allarga a dos caps de setmana i incorporarà una categoria femenina. Altres activitats previstes són una prova de motor 4x4, organitzada per Berguedà 4x4 Friends; una xerrada sobre l'eclipsi que viurem el dia 12 d'agost, a càrrec del Grup d'Astronomia del Berguedà; o una biquinada organitzada per l'Ateneu Cinc Alzines.
La programació del cicle Viu l'estiu a Olvan i Cal Rosal culminarà amb la Festa Major d’Olvan, que tindrà lloc del 30 de juliol al 5 d'agost.
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