Política
Sis vots a l'aire: els grups fora del pacte han de decidir la posició respecte del pressupost de Berga
Cap grup es mostra completament convençut amb els acords avançats en l'anunci de l'entesa, però mostren la seva predisposició a considerar sumar-s'hi si es compleixen certes condicions
Amb el pacte entre la CUP, ERC i el PSC per aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Berga pel 2026 ja formalitzat, la resta de grups de l'oposició debaten el seu posicionament un cop es porti a votació al plenari. Cada grup troba a faltar certes iniciatives que consideren vitals i que els situarien més a prop del no que del sí, tot i que mantenen la decisió a l'aire fins que tinguin a les mans la proposta definitiva.
El repte de l'execució
Des de Junts per Berga, el portaveu, Ramon Caballé, detalla que encara no han definit el sentit de vot. El grup vol "estudiar a fons" les incorporacions presentades pels socialistes, amb l'expedient complet que els permeti prendre una "decisió definitiva". En tot cas, sí que deixa clar que "la confiança en el govern, com ja vam dir, és molt baixa", sobretot tenint en compte el nivell de compliment dels darrers comptes. "Vam advertir que l’execució del pressupost de 2025 havia estat molt baixa i que la llista d'incompliments és massa llarga", assenyala.
Caballé indica que "vistos els dos darrers exercicis pressupostaris, queda clar que no és tan important aprovar un pressupost com executar-lo", i retreu que "un govern que no executa les inversions ni els projectes previstos és un govern que no transforma la ciutat, independentment de la quantitat de recursos que tingui pressupostats". Per aquest motiu, reivindica que "Berga té un problema greu", que descriu referint-se a "un govern incapaç d'executar les obres pactades i pendents del pressupost de 2025 i, per tant, de complir els acords adquirits".
Manca d'acció de govern
La portaveu de Berga Grup Independent (BeGI), Judit Vinyes, avança que es tornarà a trobar amb l'alcalde, Ivan Sànchez la setmana vinent perquè "no hem llençat la tovallola" de cara a poder incorporar elements que els permetin votar a favor del pressupost. La regidora va presentar un decàleg d'iniciatives, però limita en quatre les "imprescindibles" per donar el vistiplau: licitar el servei de grua municipal, reservar 400.000 euros per comprar els terrenys de la Rasa dels Molins nord, incrementar la partida destinada a l'arranjament de voreres i que s'instal·lin càmeres de videovigilància a les illes de residus.
"Vam demanar, sobretot, accions de govern, i no tant projectes", valora la portaveu, lamentant que "han passat uns anys, i en aquest equip hi ha desídia, desgovern i una manca de coherència". En aquest sentit, comparteix que altres de les accions suggerides consistien a actuar al Telecentre, treballar en la cessió d'alguns locals municipals, tirar endavant l'ordenança de via pública i posar fil a l'agulla a la revisió del POUM.
Sobre el pacte amb el PSC, declara que "respectem que s'arribi a acords, és normal", tot i assenyalar que "sabem que estaven negociats de fa temps" i, per tant, "no calia esperar tant per intentar generar una notícia en el moment que un partit creu interessant". De fet, exposa que "no creiem que sigui una notícia positiva que s'aprovin uns pressupostos en aquestes dates".
Crítica a un "acord de mínims"
El regidor no adscrit, Lluís Minoves, assegura que va arribar a reunir-se dues vegades amb l'equip de govern i va fer-los arribar una proposta, sobre la qual mai va tenir resposta. Entre la bateria de suggeriments, va incloure l'avenç de la transformació del Mercat Municipal, més enllà de la qüestió de l'aparcament inclosa en el projecte del Pla de Barris; treballar per l'ampliació del Polígon Industrial de la Valldan; redactar una revisió completa del POUM; i incloure partides per adquirir terrenys estratègics pel futur urbanístic de la ciutat. També van afegir, encara que sense que suposés una línia vermella en la negociació dels comptes, que l'estació d'autobusos es construeixi a la Font del Ros.
Minoves considera que el govern no va voler atendre la seva aproximació per arribar a un acord, malgrat que el seu plantejament fos "de present i de futur". En aquest sentit, creu que el pacte amb els socialistes deixa a desitjar perquè "són propostes de manteniment i conservació, que ja li correspon fer a l'Ajuntament", recalcant que "no has d'anar a la negociació d'un pressupost demanant que es reparin les voreres". "Han fet un acord de mínims perquè hi ha eleccions d'aquí a un any, i tothom es vol penjar medalles", reclama.
En tot cas, encara està obert a abstenir-se en la votació, si el govern inclou algun dels punts cabdals de la seva iniciativa, com pot ser la del Mercat. Sigui com sigui, exposa que ja no es pot parlar del pressupost de 2026, sinó més aviat del de 2027.
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