Urbanisme
Berga posa en comú la proposta del Pla de Barris
La sessió participativa uneix una trentena de persones per mesurar les iniciatives actuals i suggerir-ne de noves, amb l'objectiu d'optimitzar el projecte a partir de l'experiència veïnal
L'Ajuntament de Berga, com la resta de consistoris que volen optar a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya, treballa a contrarellotge per culminar un projecte que els pugui situar en la llista de beneficiaris. El termini de presentació serà d'uns pocs dies a l'inici del juliol i, fins aleshores, la corporació local poleix la primera proposta per posar-la al dia i revisar les prioritats. Un dels elements que té en compte és l'opinió de la ciutadania, i per incorporar-la, a més d'una enquesta, ha impulsat una sessió participativa per recollir idees i suggeriments, segons l'experiència veïnal.
Una trentena de persones, majoritàriament residents al Barri Vell, van respondre a la crida i es van reunir al Casino per participar en la dinàmica. Després d'una introducció del regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, i de l'equip redactor de la proposta (Espai Llur Arquitectes), es van definir quatre grups de treball amb la funció d'endreçar les preferències o, fins i tot, suprimir actuacions dels tres àmbits que s'han inclòs en l'esborrany: Nous accessos perimetrals i millores d'accessibilitat; Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica; Valorar la cultura comuna i fomentar la vida de barri.
Una de les idees amb més consens va ser la de la creació d'aparcaments. El projecte n'inclou al Mercat Municipal i Cal Parraquer, però també es va posar sobre la taula un solar buit a la ronda Queralt. Sobre aquesta mobilitat amb vehicle, els veïns van referir-se a la possibilitat de posar en marxa un sistema de cotxe elèctric compartit amb punt central al barri i convertir la proposta del taxibus a la demanda en un bonotaxi per col·lectius concrets, a partir dels professionals ja en actiu a la ciutat. Finalment, es va debatre la possibilitat d'eixamplar alguns punts, per millorar l'arribada dels cossos d'emergències en cas de necessitat.
L'estat dels immobles també va generar una bona llista d'iniciatives. La reflexió conjunta va ser que està bé que l'Ajuntament serveixi d'exemple, intervenint els edificis que té en propietat al carrer del Balç i Balmes, dels quals en podran sortir alguns habitatges socials. Els presents van valorar que aquests treballs podrien impulsar els privats a apostar en la mateixa línia, i contribuir en una millor seguretat i dignificar el barri. Ara bé, n'hi ha alguns que van quedar sentenciats a l'enderroc pels assistents, al carrer Boixader i el del Carme. Finalment, es va recalcar que aquesta rehabilitació també es faci palesa en locals, acompanyat de facilitats en la planificació que permetin l'obertura de comerços.
Encara sobre urbanisme, es va plantejar ampliar la proposta de renovar el paviment del carrer Ciutat, arribant al dels Àngels i els callissots al capdamunt del barri. També es va insistir en l'avinença d'unir la Rasa dels Molins amb la Ronda Moreta, revisar les rampes de les escales de la presó per tal que siguin més accessibles, i col·locar més mobiliari urbà com bancs i papereres. Així mateix, el parc de Santa Magdalena es va veure amb bons ulls, amb la condició que es mantingui net i s'hi faci el manteniment de jardineria escaient. També es va incidir en la importància de divulgar la història d'aquest emplaçament, aprofitant la iniciativa de valorització de les muralles.
Des del punt de vista de l'acció social, es va demanar ampliar les funcions de l'escoleta prevista a l'edifici del carrer Balmes. Sobre el punt del foment del català, també es va plantejar reforçar-lo més enllà dels cursos, amb els mateixos agents cívics que es volen activar i el conjunt del veïnal. A més, es va idear que s'uneixi l'àmbit de la integració dels nouvinguts amb les accions per lluitar contra la solitud no desitjada, actuant en els dos aspectes d'una forma més transversal i eficient.
Amb tot, els tècnics i equip de govern van marxar amb un sac ple d'idees per completar la proposta berguedana al Pla de Barris. El resum d'una de les assistents va ser de valorar que "si es fa amb seny, benvingut sigui tot", amb la petició que "no passi com l'anterior vegada, que de tot el previst es va fer poc i, bona part, malament".
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