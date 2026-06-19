Teixit associatiu
Berga uneix cultura popular, identitat i cohesió en el debat sobre la construcció nacional
L'Escola de Formació Guillem Agulló presenta al Cinema Catalunya la nova guia, amb la participació del coautor i dos experts locals en la matèria
Regió7
L'Escola de Formació Guillem Agulló ha presentat la nova guia Més enllà de la festa: cultura popular en construcció, en un acte en format de taula rodona celebrat aquest dijous al Cinema Catalunya de Berga. En van prendre part el coautor de la guia, Guillermo Soler, i també Xavi Torrabadella i Marc Padullés, experts locals en la cultura popular.
Segons han detallat des d'Òmnium, entitat impulsora de l'acte, la iniciativa d'elaborar una guia sobre la cultura popular neix d'una constatació clara: la cultura popular no és només un conjunt de pràctiques festives o patrimonials, sinó que també és un espai polític en disputa, on es construeix i reprodueix l'imaginari i la identitat col·lectiva. En aquest sentit, el volum reivindica la cultura popular com una eina imprescindible per a la construcció nacional, per a la cohesió social i per a l'enfortiment del sentiment de pertinença.
Històricament, la cultura popular ha estat una eina de transmissió de la memòria i la tradició, detallen, i en el cas de Catalunya, també afirmen que ha suposat un element de resistència i de reafirmació dels valors catalanistes. Així i tot, hi ha lectures excloents de la tradició que intenten apropiar-se de la cultura popular per a construir relats homogenis i tancats d'identitat, diuen. Per això, les reflexions dels textos assenyalen que cal assumir una mirada crítica i atenta a la diversitat i desigualtat social, i treballar perquè la cultura esdevingui una eina d'inclusió i no d'exclusió, i així, continuar sent un espai obert de construcció nacional i futur compartit.
Durant l'acte, Padullés (Casal Panxo), va fer un repàs del paper de la dona en la història de la Patum, afirmant que la cultura popular "és camp de batalla i conflicte" posant com a exemple l'escridassada que va rebre Sílvia Orriols durant la celebració de la Patum. Soler va destacar que la cultura popular ha de ser canviant i no s'han de fer les coses "perquè sempre s’ha fet així". Al seu torn, Torrabadella (Castellers de Berga) va compartir que la paritat a dins les colles ja fa anys que camina i que actualment "no es pot concebre una colla castellera sense les dones". Tanmateix, va indicar que "hi ha molta feina per fer" en aspectes com la introducció dels nouvinguts a la cultura popular berguedana.
Sobre la guia
L’autoria dels textos corresponen a Aliou Diallo, jurista i politòleg, investigador sobre racisme institucional, professor de la Universitat de Girona i activista antiracista; Guillermo Soler, antropòleg, periodista i gestor cultural especialitzat en patrimoni cultural immaterial i associacionisme cultural; i Sandra Anitua, historiadora de l'art, antropòloga, i membre del Grup de Recerca sobre Exclusió i Controls Socials. El pròleg és a càrrec de Mariona Lladonosa, vicepresidenta d'Òmnium Cultural.
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població
- Mor als 93 anys Antoni Valentí, que va ser gerent durant més de 30 anys de l'empresa tèxtil Torras Valentí
- Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- «Abans, la cuina dels pobres era la més saludable»