Berga retrà homenatge a mossèn Armengou en el cinquantè aniversari de la seva mort
Reeixida, l’Ajuntament de Berga, el Casal Panxo i l’ANC recordaran els seus perfils com a teòric del nacionalisme català, cronista, literat, músic i capellà en un acte que se celebrarà el 18 de juliol
Regió7
La sala Casino de Berga acollirà el dissabte 18 de juliol un acte d'homenatge nacional a mossèn Armengou, en el cinquantè aniversari de la seva mort. L'acte comptarà amb les intervencions de Josep Guia (factòtum del PSAN del País Valencià i detingut a Berga just en l’homenatge que es va fer al mossèn fa cinquanta anys a Berga), Joan Casas (deixeble d’Armengou, que se centrarà en els seus pensaments patriòtics), Valentí Calderer (amic de la família), Màrius Moneo (fill d’un dels nebots presents a l’històric homenatge) i Jaume Huch (editor d’una part de les obres del mossèn). L’acte serà presentat per Oriol Falguera president de Reeixida, i l'obrirà i el clourà el músic Marcel Tuyet.
Nascut a Berga el 18 d’octubre de 1910 a Berga, Josep Armengou Feliu va estudiar al Col·legi Rosal dels Germans de les Escoles Cristianes. De jove va treballar a la sastreria que els seus pares tenien al carrer Major. S’introduí en el món de la música gràcies al veïnatge amb mossèn Marià Miró i al piano que li va regalar el seu pare.
Amb només catorze anys, va col·locar una bandera catalana al cim d’Estela, en plena Dictadura de Primo de Rivera. A fi de perfeccionar l’ofici de sastre, va viure dues temporades a Barcelona (anys 1926 i 1931), on va treballar a l’obrador de Josep Casals. Aquest, el 1933, va signar, juntament amb Ramon Arrufat, el llibre Catalunya, poble dissortat. Els dos personatges, Casals i Arrufat, eren activistes d’Estat Català i pertanyien a la lògia maçònica de l’Ateneu Humanitat.
Armengou va estudiar música i es va especialitzar en harmonia, contrapunt i composició. A divuit anys va ser director i pianista del quartet Bergium. Va ser membre de la Congregació Mariana de Berga, que posteriorment es va unir a la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Va ingressar amb vint anys al seminari de Solsona. Durant l’esclat colpista del 1936, va haver de fugir per a evitar les persecucions de milicians de la FAI. Va passar a la zona franquista, on el 1937 va ser ordenat capellà a Logronyo, i fou destinat primer al País Basc i després al front de Terol com a capellà castrense.
Al final de la guerra va ser capellà de Palà de Torroella, on va coincidir amb Mn. Casteràs quan aquest era capellà de la Coromina. Gràcies a ell va conèixer un sastre de la Coromina que el va relacionar amb Ramon Arrufat, amb qui mantingué una llarga amistat i col·laboració. Després es va traslladar a Solsona com a organista, mestre de capella de la Mare de Déu del Claustre i director espiritual del seminari, on va travar una estreta amistat amb el Dr. Pont i Gol, el qual li féu classes d’història de Catalunya.
Finalment, va poder exercir a Berga com a mestre de capella i, arran de la defunció del titular, guanyà les oposicions d’organista a la parròquia de Santa Eulàlia. Després va dirigir l’Orfeó Berguedà, la Coral Unió Berguedana i l’Escolania de la Mare de Déu de Queralt.
Al final dels anys cinquanta va organitzar, juntament amb l’advocat Josep M. Puig, classes de llengua i literatura catalanes i de nocions d’història de Catalunya en dependències del Centre d’Acció Social Catòlica. Paral·lelament, mossèn Ballarín fou destinat al Santuari de Queralt, on era visitat per membres destacats de Crist i Catalunya, que aviat es relacionaren també amb mossèn Armengou.
Armengou i Arrufat mantingueren la relació —tots dos es relacionaven amb joves nacionalistes actius—, a Barcelona i després a Berga, on en alguna de les converses coincidí Antoní Massaguer.
Va publicar diverses obres d’àmbit local, a més de col·laborar en revistes com ara Canigó, Oriflama, Presència o Queralt. Va aplegar els seus articles en el volum Escrits de temps incerts (1965). Anys abans, però, havia escrit Justificació de Catalunya, editada i distribuïda clandestinament en ciclostil el 1958 per Joan Ballester i Santiago Albertí, i reeditada el 1980 dins el circuit comercial.
També va publicar El silenci de Catalunya (1970), resposta a una sèrie d’articles del filòsof espanyol Julián Marías publicats a El Noticiero Universal, editat pel Secretariat d’Informació del Consell Nacional Català a Perpinyà, i Nacionalisme català. Idees i pensaments de mossèn Armengou, editat per ÈPOCA el 1979, i en una segona edició a Andorra el 1985. La propietat intel·lectual d’aquesta darrera obra la va donar tres mesos abans de morir a Antoní Massaguer i Carme Calderer.
El 21 de gener de 1976 va morir a Berga. Poc després, se li va organitzar un homenatge al Casino Berguedà, que la Guàrdia Civil va intentar avortar amb el segrest durant unes hores de la documentació de tots els assistents i amb la detenció d’alguns. En reconeixença de la seva trajectòria, l’any 1994 es va col·locar una placa dedicada a la seva memòria a la façana de l’església de Sant Joan de Berga.
Cinquanta anys després hi tornem!
El 30 de maig de 1976, pocs mesos després de la mort d’Armengou, se celebrà a Berga un homenatge nacional a la seva figura. A la taula d’oradors eren present Carme Calderer, Àngel Colom, Josep Guia, Joan Ballester i Canals, el Dr. Pont i Gol, mossèn Joan Novàs, Marià Miró, Gilbert Grau, mossèn Climent Forner i Màrius Moneo.
Segons Reeixida, "l’obra escrita d’Armengou, escrita només setze anys després de la victòria franquista de 1939, editada i distribuïda clandestinament, es pot considerar una de les obres més significatives del nacionalisme català, editada durant els primers anys del període franquista a l'interior del país".
- Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
- La mort de Megan Kimmel als 46 anys commociona el món del trail
- Tens un coeficient intel·lectual alt? Els sis hàbits que caracteritzen aquestes persones
- Ricard Costa, cap de Mitjans Aeris dels Bombers: 'El canvi climàtic fa que cada cop hi hagi més països competint pels mateixos avions antiincendis
- Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
- La CGT de Manresa torna a demanar al govern on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament
- L'Ajuntament de Gaià desaconsella el bany a la zona on dissabte va morir un noi ofegat
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci