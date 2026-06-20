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Rescatada una noia ferida mentre escalava al Pedraforca

L'escaladora ha patit una ferida en una mà, i ha estat atesa i rescatada en helicòpter

El rescat s'ha fet al Pedraforca

El rescat s'ha fet al Pedraforca / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

Una noia ha estat rescatada en helicòpter després de resultar ferida mentre escalava al Pedraforca. Els Bombers han rebut l'avís a les 3 de la tarda.

Una parella que es trobava pujant per la reunió 7 de la històrica via Estasen a la cara nord del Pedraforca, quan s'ha desprès una pedra i li ha ferit la mà. Davant la impossibilitat de seguir han avisat a emergències, que han activat una dotació terrestre, que no ha acabat actuant, i un helicòpter del GRAE amb metge del SEM. Un cop localitzats, i ja en una zona segura, una terrassa a 2.300 metres, el metge ha atès la noia i l'han traslladada a un hospital.

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